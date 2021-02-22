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  3. 22 Şubat 2021 19:26

NASA: Stadyum büyüklüğünde bir asteroit Dünya'ya yaklaşıyor

ABD uzay ajansı NASA, dev bir asteroidin Dünya'ya yaklaştığını ve 4 milyon kilometre uzağından geçmesi beklenildiğini açıkladı.

NASA: Stadyum büyüklüğünde bir asteroit Dünya'ya yaklaşıyor
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NASA, çapı 213 metreye ulaşan bir asteroidin Dünya'ya doğru ilerlediğini açıkladı.

'2020 XU6' olarak tanımlanan asteoridin bir stadyum büyüklüğünde, Londra'daki Big Ben saat kulesinden iki kat, ABD'deki Özgürlük Heykeli'nden ise bir buçuk kat büyük olduğu belirtildi.

NASA'nın verilerine göre, 2020 XU6, saniyede 8.4 kilometre veya saatte 30.240 kilometre hızla ilerliyor. Asteroidin bugün Dünya'nın 4 milyon kilometre uzağından geçmesi bekleniyor.

2020 XU6'in ardından Dünya'nın yakınından iki asteroid daha geçmesi bekleniyor. Bunlardan birinin 6.9 milyon, diğerinin ise 5.9 milyon kilometre uzaklıktan geçmesi bekleniyor.

NASA , asteroit
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