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Tinder'ın o özelliği Instagram'a geliyor

Tinder'ın o özelliği Instagram'a geliyor
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Mobil dünyanın en ünlü "ilişki bulma" uygulaması olan Tinder'daki bir özellik Instagram'a da geliyor...

Instagram, kullanıcıların Hikayeler ile olan etkileşimini artırmaya çalışıyor. Instagram Süper Beğeni (Super Like) olarak adlandırılan yeni özellik, halihazırda sosyal medyada test edilmeye başlandı. Süper Beğeni seçeneği, Hikayelere reaksiyon olarak eklenebilecek.

Süper Beğeni seçeneği, diğer kullanıcılar tarafından gönderilen Hikayeleri görüntülerken kullanılabilecek. Buna göre kullanıcılar; bir hikayeyi beğenmek için kalp simgesine dokunmak yerine, “Süper Beğeni” verebilecek. Bunun için kalp işaretine uzun basabilecek veya dokunup basılı tutabileceksiniz.

Ancak Instagram, kullanıcıları rahatsız etmemek için sınırsız Süper Beğeniye izin vermeyecek. Kullanıcılar her 24 saatte yalnızca bir Süper Beğeni gönderebilecek. Bu da Süper Beğenilerin daha özel hissettireceği ve aşırı kullanımının önüne geçileceği anlamına geliyor.

Platform, etkileşimi artırmak için 2017 yılında Hikayelere beğeni göndermeyi eklemişti. Ancak şimdi, belirli Hikayeler için beğeni özelliğini artırmak istiyor. Instagram’ın bu konuda nasıl çalışacağı ise belirsiz. Yani Süper Beğeni alan bir kullanıcıya bildirim gönderip gönderilmeyeceği bilinmiyor.

Bu özellik henüz geliştirme aşamasında. Bu yüzden test sürümünün kullanıma sunulup sunulmayacağı veya ne zaman sunulacağı konusunda henüz bir bilgi yok.

Instagram ayrıca Reels için çoklu ses özelliği üzerinde çalışıyor. Öncesinde Reels içerik oluşturucuları için kısıtlı ses düzenleme olanakları sunan Instagram, son yaptığı güncelleme ile birlikte bu sınırları kaldırıyor ve aynı anda 20 farklı sesi eklemeye izin veriyor.

Etiketler instagram Tinder süper beğeni super like like
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