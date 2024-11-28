Türkiye'de çocuklara sosyal medya ve akıllı telefon yasağı geliyor

Artık 7'den 77'ye hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal medya için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 13 yaş altı çocuklara sosyal medya ve akıllı telefon kullanımı yasağı için harekete geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise 13 yaş altı çocukların akıllı telefon kullanımına sınır getirilmesi için TBMM ile ortak çalışma yürütüyor.

TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu'na bilgi veren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün, ABD'nin Florida eyaletinde 13 yaş yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının yasak olduğunu, Avusturalya'da ise 16 yaş altı çocuklar sınırlayıcı düzenlemenin yasalaştırılma aşamasına geldiğini aktardı.

13 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI GELİYOR

Abdülkerim Gün, BTK olarak Türkiye'de 13 yaş altına sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girilmesini yasaklamak üzere 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'da değişiklik içeren bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Gün, "Bizim de 5651 sayılı düzenleme için 13 yaş altını yani ortaokul çocukları için sosyal medya uygulamalarına, sosyal ağlarına özellikle girilmesini yasaklamak üzere bir çalışmamız şu an mevcut, önerimiz olacak" dedi.

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre Gün, dijital oyunlar konusunda Türkiye'nin önemli gelişim sağladığını söyleyerek önümüzdeki hafta Dijital Oyunlar Kongresi düzenleyeceklerini ifade etti. Dijital oyunlarla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla 9 ay süren bir çalışma yürüttüklerini anlatan Gün, "Bizim kamu olarak ilk düsturumuz yerli bir uygulama yapmaktı ama bu yerli uygulamanın sadece Türkiye'de kalacağı ama PEGI'nin (Avrupa Oyun Bilgi Sistemi) altına Türkiye'ye uygun ek bir 'case' açılırsa daha verimli olacağı noktasında ciddi görüşler oldu. Şu an bu konuda da çalışmalarımızı yürütüyoruz" bilgisini verdi.

AKILLI TELEFON KULLANIMINA SINIRLAMA

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Eda Şirnevai ise TBMM ile 13 yaş altı çocukların akıllı telefon kullanımına sınır getirilmesine ilişkin ortak çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Komisyonda sunum yapan akademisyen Prof. Dr. Tuncay Dilci'nin pek çok ülkede 13 yaş altına akıllı telefonların yasaklandığını aktararak Türkiye'de de benzer uygulamanın gündeme getirilmesini önerdi. Bu sırada Daire Başkanı Şirnevai "TBMM Çocuk Hakları Komisyonu ile bunu çalışıyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Dilci de "Çocukta bir güvenlik zaafiyeti ve sorunu varsa bu çocuklar için güvenlik ve haberleşme amaçlı tuşlu telefonlar kullanılsın" önerisini yaptı.

DÜNYA ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocukların sosyal medya ve sosyal ağların kullanımıyla ilgili dünya örneklerini incelediği ortaya çıktı. Daire Başkanı Şirnevai'nin verdiği bilgiye göre dünya örneklerinden bazıları şöyle:

"Çin'de 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması ebeveyn iznine bağlı bulunuyor. Çin'de ayrıca saat 22.00-06.00 arasında mobil cihazlara giriş ve internet erişimi de yasak.

ABD'de bazı eyaletlerde 14 yaş altındakilere sosyal medya kullanımının yasaklandığı yasaya onay verildi. 2025'ten itibaren bu yasak yürürlüğü girecek.

Fransa'da 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya girmesi için ailesinden izin alması gerekiyor.

Güney Kore'de 16 yaş altındaki çocuklar gece 24.00-06.00 arasında çevrim içi oyun oynaması yasak.

İngiltere'de 13 yaş altındakilerin çevrim içi platformlarda hesap açmalarına sınırlama getirildi.

Rusya'da 13 yaş altındakilerin çevrim içi platformlarda hesap açmaları sınırlı.

İtalya'da 14 yaş altındakilerin cep telefonu sahibi olması ve 16 yaş altındakilerin sosyal mecralarda profil açması yasak.

Sabah Gazetesi