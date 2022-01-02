Xiaomi rekor kırdı: 5 dakikada milyonlarca dolarlık kazanç

Xiaomi'nin Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X'ten oluşan yeni akıllı telefon serisi Xiaomi 12'nin satış rekoruna imza attığı bildirildi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X'ten oluşan Xiaomi 12 serisini Aralık ayının son haftasında tanıttı. Telefonların ön satışları lansmandan hemen sonra başlamıştı. Ancak Xiaomi'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon serisinin ilk resmi satışları geçtiğimiz günlerde başlatıldı. Xiaomi ise Weibo hesabından Xiaomi 12 serisinin ilk satış verilerini paylaştı.

XIAOMI 12 SERİSİNDEN SATIŞ REKORU GELDİ

Xiaomi'nin verilerine göre, Xiaomi 12 serisi bir satış rekoru kırdı. Veriler, resmi satışların başlamasıyla 5 dakika içerisinde tüm satış kanallarından 1.8 milyar yuan (yaklaşık 283 milyon dolar) gelir elde edildiğini gösteriyor.

XIAOMI MI 11 SERİSİ, TAHTINI 12 SERİSİNE KAPTIRDI

Xiaomi 12 serisinin elde ettiği bu sonuç, Xiaomi Mi 11 serisinin elinde tuttuğu rekorun Xiaomi 12 serisine geçmesine neden oldu. Rekorun önceki sahibi olan Xiaomi 11 serisi, satışa sunulduktan 5 dakika sonra Çinli şirketin 1.5 milyar yuan (yaklaşık 236 milyon dolar) gelir elde etmesini sağlamıştı.