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Xiaomi Türkiye fabrikasının açılış tarihi belli oldu

Xiaomi, Türkiye fabrikası hakkında yeni bir açıklama yaptı. Xiaomi yaptığı açıklama ile Türkiye'de kuracağı fabrikanın açılış tarihini paylaştı. İşte akıllı telefon üretimi yapacak Xiaomi Türkiye fabrikasının açılış tarihi!

Xiaomi Türkiye fabrikası, geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından ziyaret edilmişti. Bakan Varank, ziyaretinde, ''İnşallah burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde yani yıllık 5 milyon telefon kapasitesine ulaşıldığında da 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak.'' demişti. Şimdi ise Xiaomi Türkiye birimi yaptığı duyuru ile fabrikanın açılacağı tarihi açıkladı.

İŞTE XİAOMİ FABRİKASININ AÇILIŞ TARİHİ

Xiaomi'nin açıklamasına göre, Xiaomi ve partneri Salcomp’un İstanbul Avcılar'daki fabrikası 29 Mart 2021'de açılacak. Xiaomi'nin yaptığı açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

“Küresel teknoloji lideri Xiaomi ve akıllı dünyaya güç veren partneri Salcomp’un, 2000 kişiye istihdam sağlayarak yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak İstanbul Avcılar fabrikasının açılışı 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecektir”

İKİ ÜST DÜZEY İSİM KATILACAK

Açıklamaya göre 29 Mart'taki açılış törenine Xiaomi Global Başkanı Shou Zi Chew ve Xiaomi'nin partneri Salcomp'un Avrupa Direktörü David Chang de katılacak.

 

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