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  4. Sulama kanalında başsız ceset bulundu; 3 gözaltı var

Sulama kanalında başsız ceset bulundu; 3 gözaltı var

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Kastamonu’da sulama kanalında başı kesilmiş bir ceset bulundu. Jandarma ekiplerince 3 kişi gözaltına alınırken, cesedin baş kısmına ise henüz ulaşılamadı.

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