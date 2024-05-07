Anasayfa Video Galeriler Gündem Sulama kanalında başsız ceset bulundu; 3 gözaltı var Sulama kanalında başsız ceset bulundu; 3 gözaltı var 07 Mayıs 2024 Salı Saat: 07:35 Güncelleme: 07 Mayıs 2024 Salı 07:35 Kastamonu’da sulama kanalında başı kesilmiş bir ceset bulundu. Jandarma ekiplerince 3 kişi gözaltına alınırken, cesedin baş kısmına ise henüz ulaşılamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6639af9b3286ba349f0d8e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR DEAŞ'lı teröristler Türkiye'de yakalandı Sibirya değil, Türkiye... Mayıs ayında apartman boyutunda kar kalınlığı Futbolcular sahada tekme tokat birbirine girdi, maç yarım kaldı Bir aile katliamı daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti Asırlık tarihi konak yangında kül oldu İstanbul Boğazı'nda gemi karaya oturdu Mehmet Ali Erbil dans etti, masa masa dolaşıp turistlerden para topladı Nikah masasında ''dua'' krizi: Nikah memuru müzikle kesti Irak'ın kuzeyinde bahar temizliği: 16 hain öldürüldü