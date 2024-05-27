Anasayfa Video Galeriler Gündem Astrolog Meral Güven gözaltına alındı Astrolog Meral Güven gözaltına alındı 27 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 21:40 Güncelleme: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 21:40 Astrolog Meral Güven, sosyal medya hesabında gerçekleştirdiği canlı yayında küfürlü ifadeler kullanmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6654d3ab041d416d0d07a5d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR EFES-2024 tatbikatında nefes kesen anlar İki ilçede ortaya çıkan yılanlar panik yarattı Cinsel sapkınlık alanına girdi, kadınlar erkekleri geçti 27 Mayıs'ın yıldönümünde Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne girilemedi Galatasaray taraftarından şampiyonluk sonrası ilginç hamle: Fenerbahçe tabutu taşıdılar Korhan Berzeg, 345 gün sonra defnedildi Motosiklet üzerinde havai fişekli şampiyonluk kutlaması Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 4 kadından oluşan hırsız çetesi bebek kamerasında