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Astrolog Meral Güven gözaltına alındı

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Astrolog Meral Güven, sosyal medya hesabında gerçekleştirdiği canlı yayında küfürlü ifadeler kullanmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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