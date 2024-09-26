Çaycumaspor ve Çaycuma Belediyesi işbirliği ile yapılacak 4. Çaycuma Yol Koşusu, 17 Kasım’da, 10 kilometre olarak yapılacak. Programda 3 kilometrelik halk ve çeşitli kategorilerde çocuk koşusu da yer alacak.

Çaycuma’da her yıl yapılan yol koşusunun dördüncüsü, 17 Kasım 2024 Pazar günü, 10 kilometre olarak koşulacak. Bu yılki sloganı, “Spor kentinde, dostluk ve kardeşlik için koşuyoruz” olarak belirlenene koşu, Çaycumaspor ve Çaycuma Belediyesinin işbirliği ile yapılacak.

HALK VE ÇOCUK KOŞULARI DA VAR

Etkinlik içinde 3 kilometre halk koşusu ve çeşitli kategorilerde çocuk koşusu da yer alacak. Para ödülü olmayan bu koşularda dereceye girenlere madalya ve çeşitli armağanlar verilecek.

GENEL KLASMAN BİRİNCİSİNE 10 BİN LİRA ÖDÜL VERİLECEK

İçinde elit sporcuların da yer alacağı, 18-39 yaş grubundan oluşan genel klasmanda birinci gelen atlete 10 bin lira ödülün verileceği koşu, Çaycuma Belediyesi önünden başlayıp aynı yerde bitecek. Genel klasmanda ikinci gelenlerin ödülü 5 bin, üçüncülerinse 3 bin lira olacak.

YAŞ GRUPLARINDA BİRİNCİ GELENLERİN ÖDÜLÜ 3 BİN LİRA OLACAK

Yarışmada, kadın ve erkeler ayrı ayrı olmak üzere 18-39, 40-49, 50-59,60-69, 70+ ve ampute olmak üzere 12 ayrı kategoride derecelendirme yapılacak. Yaş grupları birincilerinin 3 bin, ikincilerinin 2 bin, üçüncülerininse bin lira ödül kazanacağı koşuda, tüm dallarda dereceye girenlere ayrıca madalya ve kupa da verilecek.

KAYITLAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Öte yandan koşuyla ilgili kurulan internet sitesi de yayına girdi. Yarışmaya katılmak isteyenler https://www.caycumayolkosusu. com.tr/ adıyla açılan siteye girerek kaydını yaptıracak. Katılımın serbest olduğu halk koşusunda, değerlendirme, kayıt oluşturanlar arasından yapılacak. Kayıtlar, 15 Kasım Cuma günü, 12.00’ye kadar devam edecek.