ABB Meclisi Mansur Yavaş başkanlığında toplandı; üye sayıları netleşti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerinde kendi rekorunu kırarak yüzde 60,44 oy oranıyla tekrar seçilen Mansur Yavaş'ın başkanlığında yeni dönemde ilk kez toplandı.

Yavaş, meclis üyelerine “Maalesef geçtiğimiz dönemde burası birkaç kişinin kentin seçilmiş başkanına sürekli hakaret ettiği iftira attığı karalama siyaseti yaptığı birleşimlere maalesef sahne olmuştur. Vatandaşımız bunun cevabını seçimde verdi. Yeni dönemde ABB Meclisinde bu davranışların olmamasını temenni ediyorum” diye seslendi, birlik mesajı verdi. Belediye meclis üye dağılımı da netleşti.

Belediye meclisinde ise denge değişti. 2019 yerel seçimlerinden sonra 147 üyeli Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin 88, CHP'nin 27, MHP'nin 19, İYİ Parti'nin 11 üyesi vardı. 2 üye ise bağımsızdı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, 31 Mart'taki seçimlerde CHP'nin adayı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş yüzde 60.44 oy oranıyla seçimde birinci oldu. AK Parti'nin adayı Turgut Altınok ise yüzde 31,68 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. CHP, Ankara genelinde 16 ilçe belediyesinde zafer elde ederken; AK Parti ise 8 ilçede üstünlüğü sağladı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP yüzde 49,42 ile çoğunluğa sahip oldu. AK Parti yüzde 28,16, Yeniden Refah Partisi yüzde 4,77, MHP yüzde 4,75, Zafer Partisi ise yüzde 3,75 oy oranıyla sıralandı.

Bugün yapılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısının ardından Meclis Üyesi dağılımı şu şekilde netleşti:

CHP + Başkan - 90

AK Parti - 45

MHP - 10

BBP - 1

YRP - 1

Bağımsız - 1

Toplam – 148

"25 ilçe belediye başkanımızın tamamını iş birliği yapmaya davet ediyorum"

Mansur Yavaş’ın açılış konuşmasında şunları kaydetti:

“Görevde bir beş yılı geride bıraktık bu süreçte şeffaf katılımcı bir yönetim anlayışıyla kentimizi yönetmeye çalıştık. Kimseyi ayırt etmeden nereden kime kaç oy çıktığına bakmadan milletimize hizmet ettik. Meclisimizde zaman zaman tartıştık zaman zaman gerildik ama her şeyden önce geçtiğimiz dönemde haksız tek bir imar artışı yapılmaması bizim için diğer tüm konulardan daha değerlidir. Bu konuda ortak irade koyan tüm gruplara teşekkür ediyorum. Yine parti ayırt etmeksizin meclisimizin tamamına yakınıyla alınan kararlarda farklı düşünsek de uyumlu bir şekilde çalıştık.

Maalesef geçtiğimiz dönemde burası birkaç kişinin kentin seçilmiş başkanına sürekli hakaret ettiği iftira attığı karalama siyaseti yaptığı birleşimlere maalesef sahne olmuştur. Vatandaşımız bunun cevabını seçimde verdi. Yeni dönemde ABB Meclisinde bu davranışların olmamasını temenni ediyorum.

25 ilçe belediye başkanımızın tamamını iş birliği yapmaya davet ediyorum. Farklı dünya görüşüne sahip olabiliriz, farklı siyasi anlayışlara sahip olabiliriz ama eminim ki hepimizin amacı tüm siyasi görüşlerden öte önce kentimize ve ülkümüze hizmet etmektir. O nedenle bu mecliste yer alan tüm partilerin ortak aklı işleteceğine yürekten inanıyorum. Kimse hakkında ön yargımız bulunmamaktadır, kimse hakkında bir bagajımız bulunmamaktadır, kimsenin iyi niyetinden de şüphem yoktur. Benim elimden tutacak belediye başkanlarının elinden tutma ve Ankara’ya birlikte hizmet etme inancını yürekten taşıyorum.

Buradaki en büyük sorumluluğumuz milletimize karşıdır. Bu yüzde geçmiş dönemde olduğu gibi altını çiziyorum hepimiz insanız hata yapabiliriz, birbirimizi uyarmak hata varsa düzeltilmesini sağlamak hep birlikte milletimize karşı sorumluluğudur. Bu dönem de oy veren le vermeyen vatandaşımız arasında bir fark olmayacağına söz veriyorum.

Gündelik siyasi konularına vakit ayırmadan sadece Ankaramız için çalışacağımıza ve kaynakları kentimiz için harcayacağımıza söz veriyorum. Ülkemizde nerede bir problem varsa hızır gibi koşacağımıza söz veriyoruz. “