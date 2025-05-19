ABB tarihi İpek Yolu rotası için Unesco'ya başvuracak

Binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip İpek Yolu’nun Ankara-Bolu Sakarya hattındaki güzergâhları Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde yeniden canlandırılıyor. Proje için nisan ayı sonunda güzergah üzerindeki ilçelerin belediye başkanlarının katılımıyla ilk toplantının düzenlenmesinin ardından şimdi de “İpek Yolu Kültü Rotası” adıyla tanıtım gezisi düzenlendi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın öncülüğünde, binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip İpek Yolu’nun Ankara-Bolu-Sakarya hattındaki güzergâhlarının yeniden canlandırılması amacıyla “İpek Yolu Kültür Rotası” projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında iki gün süren bir tanıtım turu gerçekleştirildi ve 3 kent, 8 ilçe ile 30 destinasyon ziyaret edildi.

“İpek Yolu Kültür Rotası” programına katılan Mansur Yavaş: “Amacımız kültürümüzü korumak. Kültürümüzü korurken de aynı zamanda hem gelecek kuşaklara aktarıp hem de istihdam olmasını sağlamak. ‘İpek Yolu Rotası’nı oluşturacağız. Bunun için de UNESCO'ya başvuracağız.”

Tur otobüsünün Ankara Büyükşehir Belediyesi önünden hareket etmesiyle başlayan iki günlük gezinin ilk gününde Nallıhan, Göynük, Geyve ve Sapanca’yı ziyaret edildi. Bu duraklarda toplam 14 farklı destinasyona uğrayan katılımcılar, dönüş yolunda ise Mudurnu, Beypazarı, Güdül ve Ayaş ilçelerinde toplam 16 ayrı noktayı ziyaret etti.

Böylece, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın rehberliğinde İpek Yolu üzerinde yer alan 30 destinasyon tanıtılmış oldu.

YAVAŞ’A BABA OCAĞINDA SEVGİ SELİ

İpek Yolu Kültür Rotası duraklarından bir tanesi de ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın memleketi Beypazarı’ydı. Beraberindekilerle birlikte ilçeye gelen Yavaş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yavaş, baba ocağında İpek Yolu Rotası hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Projenin yerel kalkınmaya destek olacağını ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek, “Bugün burada yağış olmasına rağmen oldukça fazla turist var. İpek Yolu üzerindeki bütün rotanın aynı şekilde olmasını istiyoruz. Amacımız, İpek Yolu içerisindeki Ayaş’tan Sapanca'ya kadar bütün ilçelerin kendi kültürlerini tanıtması, insanımızın da, Türkiye'de yaşayan herkesin de bu güzel kültürü tanımasını istiyoruz. Çünkü buralara ne kadar çok turist giderse, buralardan çok ne kadar çok alışveriş yaparsa bu kültüre bir nevi katkıda bulunmuş olacaklar. Burada gördüğünüz evlerin birçoğunu buradaki mal sahipleri yıkmak istiyorlardı eskiden. Çünkü ‘bize bir faydası yok’ diye düşünüyorlardı. Şu anda iyi ki tescillenmiş deyip buraların kendileri için adeta bir fabrika, bir gelir kaynağı olduğunu düşünüyorlar” dedi.

YAVAŞ: “UNESCO’YA BAŞVURACAĞIZ”

Yavaş konuşmasına şöyle devam etti:

“Amacımız kültürümüzü korumak. Kültürümüzü korurken de aynı zamanda hem gelecek kuşaklara aktarıp hem de istihdam olmasını sağlamak. ‘İpek Yolu Rotası’nı oluşturacağız. Bunun için de UNESCO'ya başvuracağız. Bu kararı aldık en son. Gezinin belki de en önemli kararı bu oldu.”

PROJE EŞSİZ BİR KEŞİF HARİTASI SUNUYOR

Program süresince; bölgenin doğal güzellikleri, tarihi yapıları, yöresel tatları, kültürel etkinlikleri ve geleneksel el sanatlarıyla tanışan katılımcılar, Nallıhan Kuş Cenneti’nden İnönü Mağaralarına, Göynük’teki Süleyman Paşa Cami’sinden, Geyve’deki Tarihi Köprü’ye kadar birçok kültürel mirası yakından tanıma fırsatı elde ettiler.

Eşsiz bir keşif haritası sunan projenin geliştirilmesiyle birlikte bölge halkının ekonomik olarak desteklenmesi, göçün önlenmesi, istihdamın artırılması, kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması ve turizmin canlandırılması hedefleniyor.