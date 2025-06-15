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Prof. Dr. Naci Görür'den 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası yeni depremler uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür'den 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası yeni depremler uyarısı
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Bingöl'de meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki depremin ardından ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin bu fayın stres yüklediği Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde gerçekleştiğini ifade ederek "bu tür depremler beklenir" dedi.

Bingöl'de merkez üssü Bingöl'ün Genç ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

AFAD tarafından Bingöl'ün Genç ilçesindeki gece yarısı saat 00.03'te meydana gelen deprem yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilirken deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'deki depremin ardından yaptığı açıklamada depremin Doğu Anadolu Fayı (DAF) üzerinde gerçekleşmediğini belirtti. Görür ayrıca depremin bu fayın stres yüklediği Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Naci Görür, "Bu zon stresle yüklendiği için bu tür depremler beklenir." dedi.

 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

 

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Etiketler prof. dr. naci görür naci görür deprem fay hattı Bingöl bingöl depremi
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