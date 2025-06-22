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İran'dan dengeleri sarsacak hamle: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay çıktı

İran'dan dengeleri sarsacak hamle: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay çıktı
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İran basını, İran Meclisi'nin Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdiğini duyurdu.

İsrail ile İran arasındaki savaş 10'uncu güne girdi. Karşılıklı savaşlar aralıksız devam ederken, ABD gece saatlerinde İran’ın Fordow dahil 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi. İran ordusu ise İsrail’e yönelik balistik füzeli saldırı dalgası gerçekleştirdi.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verildi

ABD'nin saldırısına karşılık olarak Tahran yönetiminden dikkat çeken bir adım geldi. İran Meclisi, küresel enerji arzı açısından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatma yetkisini onayladı.

Nihai kararı ise İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney ve Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından verileceği belirtildi.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının muhtemel sonuçları

  • Hürmüz Boğazı kapatılırsa, ABD donanmasına ait gemiler Basra Körfezi içinde sıkışıp kalabilir.

  • Dünya petrolünün %25’i ve sıvılaştırılmış doğalgazın %20’si bu boğazdan geçtiği için, geçişin engellenmesi fiyatlarda ciddi bir yükselişe yol açar.

  • Enerji akışının sekteye uğraması; Çin, Hindistan, Japonya gibi ülkelerde enerji krizine neden olabilir.

  • 1988 yılında olduğu gibi Hürmüz’ün mayınlanması; gemilerin zarar görmesine ve bölgedeki deniz trafiğinin felce uğramasına neden olabilir.

  • İran'ın böyle bir hamlesi, ABD tarafından ciddi bir askeri karşılıkla sonuçlanabilir.
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Etiketler İran hürmüz boğazı İsrail abd
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