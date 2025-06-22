İran'dan dengeleri sarsacak hamle: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay çıktı

Enerji akışının sekteye uğraması; Çin, Hindistan, Japonya gibi ülkelerde enerji krizine neden olabilir.

1988 yılında olduğu gibi Hürmüz’ün mayınlanması; gemilerin zarar görmesine ve bölgedeki deniz trafiğinin felce uğramasına neden olabilir.



