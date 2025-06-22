Kasımpaşa'da Burak Yılmaz dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, kulüp ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Teknik direktör Burak Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Süper Lig ekibi Kasımpaşa'daki görevinden ayrıldığını açıkladı.

39 yaşındaki teknik adam, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Futbol da fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak. Başarılar diliyorum."