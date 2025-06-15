Ankara'da itfaiye ağı genişliyor: 2025'te 51 istasyon hedefleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentin yangın ve acil durumlara karşı daha hızlı ve etkin müdahale edebilmesi için itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te hizmet verecek modern itfaiye istasyonları için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 2025 yılı sonuna kadar Hurdacılar Sitesi, Karacaören ve Eryaman’a inşa edilecek 3 yeni istasyonun daha hizmete girmesiyle birlikte toplam istasyon sayısının 51’e yükseltilmesi planlanıyor.

Mevcut 48 itfaiye istasyonuna ek olarak 2025 yılı sonuna kadar 3 yeni istasyonun daha hizmete girmesiyle birlikte toplam istasyon sayısının 51’e yükseltilmesi planlanıyor.

MEVCUT İSTASYONLAR YENİLENİYOR

İtfaiye istasyonu bulunan bazı bölgelerde eski binaların yerine yenileri inşa edilerek modernize edilen itfaiye merkezleri, daha güçlü bir altyapıyla hizmet vermeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda Temelli İtfaiye İstasyonu hizmet vermeye başlarken, Çamlıdere, Kalecik ve Çayırhan’a kurulan istasyonların kısa zaman içinde devreye alınması planlanıyor.

İLK KEZ İTFAİYE İSTASYONU KURULACAK BÖLGELER

Yangın riskinin yüksek olduğu ancak bugüne kadar itfaiye istasyonu bulunmayan bölgelerde de yatırımlar hız kazanıyor.

ABB tarafından Hurdacılar Sitesi (Yakacık), Karacaören (Altındağ) ve Eryaman’da ilk kez itfaiye istasyonu kurulacak. Bu bölgelere kurulacak istasyonların ise 2025 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

ACİL MÜDAHALE SÜRELERİ KISALACAK

ABB, yeni itfaiye istasyonlarıyla birlikte yangınlara ve diğer acil durumlara müdahale süresini ciddi şekilde azaltacak. Genişleyen istasyon ağı sayesinde özellikle kırsal ve sanayi bölgelerinde güvenliğin artırılması hedefleniyor.

Gerçekleştirilen inşaat çalışmaları sürerken yeni istasyonlarda itfaiyecilerin her türlü ihtiyacı da düşünülüyor. Modern istasyon binalarında yemekhane, santral odası, yatakhaneler, giyinme ve soyunma odaları bulunurken ayrıca, 7/24 esasına göre çalışan itfaiyecilerin boş vakitlerini değerlendirebilmesi ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için de itfaiye binası ve çevresinde çeşitli sportif alanlar yer alıyor.