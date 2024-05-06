Ankara'da ''Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'' heyecanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası”nın ikinci ayağına ev sahipliği yaptı. Balâ’nın Beynam Mahallesi’nde düzenlenen yarış için özel bir parkur hazırlandı. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışa Türkiye’nin dört bir yanından gelen 126 sporcu katıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen “Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası”nın ikinci ayak yarışları 4-5 Mayıs tarihlerinde Balâ ilçesinde yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Balâ ilçesinde Beynam 312 Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleşen organizasyonda; EnduroGP, E1, E2, E3, E1B, E2B, E3B, EC, kadınlar, gençler, ATV1, ATV2 ile veteran sınıflarında ana yarışlar gerçekleştirildi.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın Balâ ayağında 108 enduro motosikleti ve 18 ATV aracıyla 6'sı kadın toplam 126 sporcu, zorlu engelleri aşarak dereceye girmek için mücadele etti.

ANKARA BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Yarışmaya destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini dile getiren Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, “Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak ‘Türkiye Enduro ve Atv Şampiyonası’nın ikinci etabını gerçekleştiriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesinin çok büyük desteği, ilgisi ve himayesinde gerçekleştirdiğimiz bu yarışa 30 civarında ilden sporcumuz katıldı. Toplamda 126 sporcumuz var ve 6’sı kadın yarışçımız. Baba-kız, baba-oğul ve eşleriyle birlikte yarışan sporcularımız var. Halkın büyük ilgi gösterdiği ve seyir zevki olan bir spor branşı. Yaklaşık 20-25 gün süren hazırlık sonrasında bu yarışı düzenledik. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın spora ve sporcuya verdiği desteği de biliyoruz” diye konuştu.

312 Motor Sporları Kulüp Başkanı Sinan Çetin ise düzenlenen yarışa dair şu bilgileri verdi:

“Bu yarışta Ankara Büyükşehir Belediyesi bize hem alan hem de makine desteği sağladı. Aynı zamanda ana sponsorumuz Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu. Zorlu bir organizasyon, Mansur Başkan'ın çok büyük bir desteği ile bu parkur 7 günde hazırlandı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.”

Yarışlarda dereceye girenlere kupa ve hediyeleri düzenlenen ödül töreniyle takdim edildi.