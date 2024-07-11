Ankara'nın Gordion Antik Kenti ve Aslanhane Camii artık birer Dünya Mirası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gordion Antik Kenti ve Aslanhane Camii’nin UNESCO Dünya Mirası Listesine kabulüne ilişkin sertifikaları; UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz’dan aldı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan Gordion Antik Kenti ve Altındağ ilçesi Ulus bölgesinde bulunan Aslanhane Camii’nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne kabulüne ilişkin hazırlanan sertifikalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a sunuldu.

Sertifikalar, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a takdim edildi.

Böylelikle Gordion Antik Kenti ve Aslanhane Camii tüm insanlığın yararı için korunması gereken kültürel veya doğal varlık olarak tescillenmiş oldu.

Başkentte antik dönemin önemli buluntuları arasında yer alan Gordion Antik Kenti; Ankara’dan listeye girmeye hak kazanan ilk, Türkiye’den ise 20’inci dünya mirası olmuştu. Ulus’ta bulunan ve yapımı 13. yüzyıla dayanan, ahşap malzeme ve desteklerden oluşan Aslanhane Camii ise, listeye Ankara’dan giren ikinci kültür hazinesi oldu.