Avcılar Belediyesi Küçükçekmece Lagünü ıslah projesini başlattı

Balık ölümleri, etrafa yaydığı kötü koku ve kirliliği ile sürekli gündeme gelen Küçükçekmece Lagünü için temizleme çalışmaları başlatıldı. Avcılar Belediyesinin başlattığı Islah projesi kapsamında, Küçükçekmece Lagünü Biyoremediasyon uygulaması ile lagünün temizlenmesi hedefleniyor.

İstanbul'un ortasında birçok metropolün sahip olamayacağı avantaja ve konuma sahip olan Küçükçekmece Lagünü’nü korumak için Avcılar Belediyesi harekete geçti. Avcılar Belediyesi ve Kent Kültür Kalkınma Derneği’nin ortak hazırladığı Küçükçekmece Lagünü Islah Projesi, alanında uzman bilim insanları, Çevre Mühendisleri odası yöneticileri, İBB ve İSKİ yöneticilerinin katıldığı törenle başlatıldı.

“14 GÜN İÇİNDE FİZİKSEL İYİLEŞME HEDEFLİYORUZ”

Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törende proje hakkında detaylı bilgi veren Avcılar Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü Su Bilimleri Mühendisi Aslan Kılıç; ”Biyoremediasyon sistemiyle 14 gün içinde fiziksel iyileşim olmasını hedefliyoruz. Göl suyundan ve dip çamurundan alacağımız örnekler ile üretilecek uygun bakteri türleri suyun içinde bulunan askıdaki organik kirleticilerin suyun tabanına indirilmesi sağlanacak ve Dip Çamurundan elde edilen probiyotik mikroorganizmalar sayesinde göl tabanının parçalanarak yaklaşık 1metre düşürülecek. Projemizde elde edilecek sonuçlara göre Küçükçekmece Lagünü'nün kendini temizlemesi ve normal hale gelmesi 2 yılı bulacaktır.” dedi.

HANÇERLİ START VERDİ

6 ay süren çalışmayla Biyoremediasyon Sistemi’ni hayata geçirdiklerini ifade eden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Lagünün temizliği için tonlarca çamuru makinalarla oradan oraya taşımadan organik ve doğal ürünle lagünün temizlenebileceğine ilişkin bir bilimsel çalışmalar tespit ettik. Bu konuda birçok hocamızın çok kıymetli çalışmaları var. Yaklaşık 6 ay içinde bu çalışmaları birçok kez hocalarımızla değerlendirdik. Hocalarımızın önerisiyle laboratuvarın açılışını yapacağız. Bu laboratuvarda bir test yapacağız. Bu önerinin zarar verme ihtimalinin olup olmayacağını test edeceğiz. Bazı hocalarımızın tereddütleri var onları gidermek için test işlemini laboratuvarın kurulmasıyla yapacağız. 14 gün sonra mikroorganizmanın döküldüğü tanktaki suyun temizliğini mikropların yaşayıp yaşamadığını göreceğiz. Tekrar test edeceğiz. Şimdi bugünkü suyun değerleriyle 14 gün sonraki suyun değerleriyle tekrardan karşılaştıracağız" dedi. Konuşmaların ardından Laboratuvar alanına geçen heyet, ilk testi gerçekleştirdi.