  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bakan Pakdemirli'nin belediyeleri hedef alan sözlerine Başkan Seçer'den yanıt

Bakan Pakdemirli'nin belediyeleri hedef alan sözlerine Başkan Seçer'den yanıt

Bakan Pakdemirli'nin belediyeleri hedef alan sözlerine Başkan Seçer'den yanıt

Bakan Bekir Pakdemirli'nin "Orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan, aslında birinci derece sorumlu belediyelerdir" sözlerine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den yanıt geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gündeme oturan ve tepki çeken sözlerine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den yanıt geldi. 

Pakdemirli, “Orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan, aslında birinci derece sorumlu belediyelerdir, ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldı. Tabi yangın böylece daha da büyüyerek yeni yerleşim yerlerine sıçradı.” ifadelerini kullandı. 

 Twitter hesabından Pakdemirli'ye yanıt veren Vahap Seçer, şunları yazdı:

"Sayın @bekirpakdemirli, sorun yönetim anlayışınızın yerel yönetimlerle işbirliği kültüründen yoksun olmasıdır. Belediye olarak diğer belediyelerle işbirliği yaparak görevimizi yapmanın huzuru içindeyiz."

Etiketler vahap seçer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Korkulan oldu! Marmaris'te alevler yerleşim yerine ulaştı
Bir müzisyen intiharı daha
Manavgat ve Marmaris'ten geriye bu kaldı
Taşıma suyla yangına müdahale görüntüleri kahretti
Kötü haberi Bakan verdi: Ölü sayısı yükseldi
Gün aymadı Türkiyem! Burası Antalya Manavgat!
Netflix'in en çok izlenen 10 dizisi açıklandı
Dikkat! Bunaltan sıcaklar daha da artacak!