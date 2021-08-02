Bakan Pakdemirli'nin belediyeleri hedef alan sözlerine Başkan Seçer'den yanıt

Bakan Bekir Pakdemirli'nin "Orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan, aslında birinci derece sorumlu belediyelerdir" sözlerine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den yanıt geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gündeme oturan ve tepki çeken sözlerine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den yanıt geldi.

Pakdemirli, “Orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan, aslında birinci derece sorumlu belediyelerdir, ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldı. Tabi yangın böylece daha da büyüyerek yeni yerleşim yerlerine sıçradı.” ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından Pakdemirli'ye yanıt veren Vahap Seçer, şunları yazdı:

"Sayın @bekirpakdemirli, sorun yönetim anlayışınızın yerel yönetimlerle işbirliği kültüründen yoksun olmasıdır. Belediye olarak diğer belediyelerle işbirliği yaparak görevimizi yapmanın huzuru içindeyiz."