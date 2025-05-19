Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: ''Atatürk’ü anmak ve anlamak hepimizin boynunun borcu''

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen çelenk töreninde yaptığı konuşmasında, “Benim ümidim gençliktedir.’ diyen Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden gençlerimiz, en büyük emanetçilerimiz. Bize emanet edilen Cumhuriyet’te gençlere emanet.” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yıl dönümü nedeniyle Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ve CHP Balıkesir İl Başkanlığının çelenk sunma törenlerine katıldı. Törene; protokol üyeleri, siyasi temsilciler, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün çelenk sunma töreninin ardından CHP Balıkesir İl Başkanlığı çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Törene Akın’ın yanı sıra; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe parti yöneticileri, dernekler, STK’lar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

“ATATÜRK’ÜN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Törende konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Atatürk’ü anmayı unutmamamız gerekiyor. Onun bize emanet ettiği Cumhuriyet’i daha yukarıya taşımak için el birliğiyle çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü bizler Kuvayımilliyeciyiz. Kuvayımilliye demek Mustafa Kemal Atatürk demektir. Bu toprakları bize vatan yapan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere onun yolundan giden ve toprakları bizlere vatan yapmak için mücadele eden gazilerimizle, can veren şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Atatürk’ü anmak ve anlamak hepimizin boynunun borcu. Onun için ‘Benim ümidim gençliktedir’ diyen Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde giden gençlerimiz en büyük emanetçilerimiz. Bize emanet edilen Cumhuriyet’te gençlere emanet. Çünkü emanet kutsaldır.” diye konuştu.

“ŞEREF SÖZÜ VERİYORUM HEMŞEHRİM”

“Gerçek anlamda yüreğimizde hem Atatürk’ümüze hem Cumhuriyet’imize sonsuza kadar sahip çıkacağımıza şeref sözü veriyorum hemşehrim” diyen Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Balıkesir” aynı zamanda bir Cumhuriyet kentidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün memleketidir. Kuvayımilliye’nin başkentidir. İşte bunun için bizler, bayramlarımızı büyük bir coşkuyla kutlarız. Bizler, Atatürk’ümüzü ve bizlere emanet edilen tüm manevi değerleri daha yukarıya çıkarmak için emanetine sahip çıkan genç nesiller yetiştirmek, onlara örnek olmak için daha çok çalışıyoruz. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.”