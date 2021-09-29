Başakşehir Belediyesi'nden sevimli dostlara tam donanımlı hastane ve geçici bakımevi

Başakşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının tedavi ve bakımı için inşa edilen tam donanımlı Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hizmete alınıyor.

Başakşehir Belediyesi, “sadece bir gün değil her gün” anlayışıyla yürüttüğü sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları kapsamında, tam donanımlı hayvan hastanesini törenle hizmete alıyor. Temeli geçen yıl 4 Ekim’de atılan Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi, bir yıl sonra, yine 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde kapılarını açıyor. Kayabaşı’nda bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yerine, 5 bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilen Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi, bir yıldan kısa sürede tamamlandı. Sokak hayvanlarının her türlü tedavi ve bakımlarının yapılacağı merkezde 2 ameliyathane, muayenehane, pre operasyon ve post operasyon üniteleri, laboratuvar, eczane ve görüntüleme üniteleri yer alıyor. Hastanede, travma vakalarına müdahale edilebilecek acil servis ve yoğun bakım servisinin yanı sıra kuduz müşahede padokları ve bahçeli yaşam alanları da bulunuyor.

Sunuculuğunu gazeteci Tuğba Akıncı’nın üstleneceği, HAÇİKO - Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği Başkanı Ömür Gedik’in de aralarında bulunduğu çok sayıda hayvanseverin katılacağı program, sevimli dostların akrobatik şov ve dans gösterilerine sahne olacak. Ayrıca törende, yaptığı yürüteçlerle engelli sevimli dostları hayata döndüren Agop Kuyumcuoğlu ve sokak hayvanlarını sahiplenen hayvanseverlere “Altın Kalp” plaketleri takdim edilecek.