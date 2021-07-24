Başkan Şükrü Genç ve İBB ekibi yeniden Rize'de

Rize'de devam eden sağanak nedeniyle Ardeşen'e bağlı Tunca Beldesi'nde derelerin su seviyesi yükseldi, tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu. Rize'de yaşanan ilk sel felaketi sonrasında İBB yetkilileriyle afet bölgesine gidip incelemelerde bulunan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, ikinci felaketin ardından da yine İBB heyeti ile bölgeye gidip yaraları sarmaya devam etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu temsilen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç başkanlığında; İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB Mahalli Yönetimler Koordinatörü Bülent Akköse, Erişilebilirlik Koordinatörü Adem Kuyumcu ve İSKİ Avrupa Şube Müdürü Mahmut Akgün yoğun yağışlardan etkilenen Rize'ye gitti. İBB’nin felaket bölgesine gönderdiği 2 adet kanal açma kombine aracı ile bir adet bobcat bölgede yaraların sarılması için çalışmaya başladı. İBB ayrıca afetten etkilenen Arhavi’ye içme suyu da gönderdi. Felaket bölgesinde çalışmalarını Başkan Şükrü Genç'in öncülüğünde aralıksız sürdüren heyet, kapsamlı bir de rapor hazırlıyor.

"ZAMANIMIZ AZALIYOR, KALICI ÖNLEMLER ŞART"

9 kişinin hayatını kurtaran Sarıyer Belediyesi Fen İşleri çalışanı Salih Zeki Çukur'un evini ziyaret ederek, teşekkür eden Başkan Genç daha sonra yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Genç felaketi yaşayan vatandaşlara tekrar geçmiş olsun dileyerek "Üst üste yaşanan felaketler almamız gereken önlemleri için zamanın daraldığını gösteriyor" diye konuştu.

SOSYAL TESİS İNCELENDİ

Başkan Genç ve beraberindeki heyet Tunca Beldesi'nde selden büyük zarar gören Dereağzı Sosyal Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Ayrıca Genç, ulaşım için komşu belediyelerden iş makinesi desteği de isteyerek çalışmalara devam ediyor.