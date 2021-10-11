Başkan Turgay Genç nar hasadına katıldı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, tadı, rengi ve aromasıyla Türkiye’nin en değerli narının yetiştirildiği ilçede nar hasadına katıldı.

Döşemealtı İlçesi’nin tarımsal anlamda en önemli gelir kaynağı durumunda ki nar, özellikle Çığlık Mahallesi’nde binlerce dönüm arazi üzerinde üretiliyor. Döşemealtı, Antalya’da ki nar üretiminin yüzde 20’sini karşılıyor. Döşemealtı’nda üretilen nar, tadı, rengi ve aromasıyla Türkiye’nin en değerli narı arasında yer alıyor.

ŞAPKA HEDİYE ETTİ

Her yıl Ekim ayının ilk haftalarında başlayan nar hasadında başta bölge halkı olmak üzere çeşitli yerlerden binlerce günlük işçi istihdam imkânı buluyor. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç Döşemealtı İlçesi’nde üreticilerin nar hasadına katıldı. Nar bahçelerini gezen Başkan Turgay Genç, işçilerle birlikte nar kesimi yaptı. Başkan Turgay Genç, işçilerle de sohbet edip, şapka hediye etti.

“BOL KAZANÇLAR”

Döşemealtı narının yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da sevildiğini ifade eden Başkan Genç, binlerce dönüm arazide üretilen narın, ülkemizin ve ilçenin en önemli ihracat kalemlerinden olduğunu söyledi. Döşemealtı’nda yetişen narın tanıtımı için çalıştıklarını belirten Başkan Genç, “Türkiye'nin en önemli nar üretim sahalarından biri olan Döşemealtı, Antalya'nın en kaliteli narının üretildiği bölgedir. Nar hasadında çalışan işçilerimize kolaylıklar, üreticilerimize de bol kazançlı bir sezon diliyorum” dedi.