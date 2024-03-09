Başkan Uysal: ''Muratpaşa’dan yakılan bu meşale Türkiye’de yanacak''

Antalya’da İyi Parti Muratpaşa Belediye Başkan adaylığından çekildiği ilan eden Turgut Bucak, Muratpaşa Belediye Başkanı ve CHP adayı Ümit Uysal’ın Seçim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen törenle CHP rozeti taktı. Uysal, “Bu bir başlangıç. Muratpaşa’dan yakılan bu meşale bütün Türkiye’de yanan meşaleye dönüşecek” dedi.

Törene, Başkan Uysal ve Turgut Bucak’ın yanı sıra CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Muratpaşa İlçe Başkanvekili Can Okan Kıran, eski İYİ Parti İl Başkanı ve CHP Belediye Meclis Üyesi adayı Ahmet Aydın, İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanıyken istifa ederek CHP’ye katılan Erdal Özçivi, İYİ Parti’nin eski yöneticileri, belediye meclis üyesi adayları ve CHP ve İyi Parti üyeleri katıldı.

MURATPAŞA’DAN YANAN MEŞALE

Başkan Uysal, törende yaptığı konuşmada, Muratpaşa’da, manevi olarak, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini bu dayanışmayla yeniden canlandırıldığını söyledi. “Ülkesini, insanı seven, Türkiye’nin geleceğini düşünen herkes birleştirmektedir” diyen Uysal, bu meşalenin Muratpaşa’dan yanmaya başladığını söyledi. Uysal, şöyle konuştu:

“İYİ Parti Belediye Başkan adayıyken şartları birleşme şartları olarak görüp, Türkiye’miz için bir araya gelme şartlarının oluştuğunu düşünüp bize katılma kararı veren Turgut Bucak Başkanımız, bu meşaleyi yakanlardan biri. Bu bir başlangıç. Hepsine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Muratpaşa’dan yakılan bu meşale bütün Türkiye’de yanan meşaleye dönüşecek.”

UYSAL’A DESTEK

Bucak ise ‘taban ittifakını’ sağlamak üzere adaylıktan çekildiğini söyledi. Antalya ve Türkiye için iyinin ittifakta olduğunu belirten Bucak, şöyle konuştu:

“Siyasette birçok konuda öncülük yapan Antalya’nın Türkiye ittifakı konusunda da öncülük yapıyor olması çok önemli ve kıymetlidir. İYİ Parti Murapaşa Belediye Başkan adayı olarak çıktığım yolu Muratpaşa, Antalya ve Türkiye ittifakı yoluyla birleştirme kararı aldım. Arkadaşlarım birlikte Antalya’mızın ve Muratpaşa’mızın birleştirici gücü Belediye Başkanımız, CHP adayımız Ümit Uysal’ı destekleyeceğiz.”

Konuşmaların ardından Başkan Uysal, Bucak’a parti rozetini taktı. Törende Bucak’la birlikte İyi Parti’den ayrılan 21 belediye meclis üyesi adayı, İYİ Parti eski İl Başkan yardımcıları Nihat Kavşut, Mehmet Bucak da CHP’ye katıldı.

BBP’DEN KATILIM

Diğer yandan son genel seçimlerde BBP’den milletvekili adayı olan Ebru Akbulut da törenle CHP’ye katıldı. Parti rozetini Başkan Uysal’ın taktığı Akbulut, “Her zaman kadına verdiği değerle, Muratpaşa’ya ve Antalya’ya kattığı değerle Ümit Uysal başkanım örnek bir belediyecilik göstermektedir” diye konuştu.