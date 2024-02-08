Başkent'in Dijital Hayvanat Bahçesi'ne Ankaralılardan yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dünyada ilk olma özelliğine sahip olan “Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi”ni Başkente kazandırdı. Çocuklara hayvanlar alemini tanıtmak, doğa sevgisi kazandırmak ve son teknolojik uygulamalarla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen hayvanat bahçesini ziyarete açıldıktan sonraki beş günde binlerce Ankaralı ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, son teknolojiyle oluşturulmuş ve kapsamıyla dünyada benzeri olmayan en büyük dijital hayvanat bahçesini Başkente kazandırdı.

Çocuklara hayvanlar alemini tanıtmak, doğa sevgisi kazandırmak ve son teknolojik uygulamalarla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen hayvanat bahçesini ziyarete açıldıktan sonraki beş günde binlerce Ankaralı ziyaret etti.

YAVAŞ’TAN TEŞEKKÜR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Dijital Hayvanat Bahçesi’ne yoğun ilgi gösteren Ankaralılara sosyal medya hesaplarından yaptığı “Kapsadığı özelliklerle dünyada benzeri bulunmayan Dijital Hayvanat Bahçesi ziyarete açıldı. Dijital hayvanat bahçemizi ziyaret eden binlerce Ankaralı vatandaşımıza ilgileri için teşekkür ediyorum. Çocuklara doğa sevgisini kazandırmak ve onları son teknolojik uygulamalarla buluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” paylaşımıyla teşekkür etti.

8K ÇÖZÜNÜRLÜK İLE DAHA GERÇEK BİR DENEYİM YAŞATIYOR

Ziyaretçilere; kullanılan 8K3D teknolojisi ile bugüne kadar 3 boyutlu televizyon ve sinemalarda sağlanan derinlikten 6 kat daha fazla derinlik ve ulaşılan 4K görüntü kalitesinden de 2 kat daha yüksek olan 8K çözünürlük ile daha gerçek bir deneyim yaşatıyor.

GÜN IŞIĞINDA BİLE GÖRÜNTÜLENEN DİJİTAL İÇERİKLER

Dijital Hayvanat Bahçesinde kullanılan en modern lazer teknolojisi ve dünyanın en üstün hologram teknolojisi sayesinde gün ışığında ve en aydınlık ortamlarda dahi görüntü kaybı yaşanmıyor. Aynı zamanda dijital canlılarla gerçek doğa objelerinin iç içe geçtiği Mixed Reality teknolojisi ve ultra yüksek kontrast verebilen OLED ekranlar sayesinde gerçeğe en yakın deneyimler sunuluyor.

ÇOCUKLAR HEM ÖĞRENİYOR HEM EĞLENİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği alanına kurduğu Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan 5 bin metrekarelik kapalı alanı Dijital Hayvanat Bahçesi ’ne dönüştürdü.

Canlıların doğal ortamlarından koparılmadan ve kafeslere hapsedilmeden sergilenebildiği Dijital Hayva nat Bahçesi ayrıca, çocukların yaşadıkları dünyayı ve canlı türlerini tanıyabilecekleri bir eğitim aracı olma özelliğine de sahip.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Çocuklar; alan içerisine özel olarak hazırlanmış iki otobüsle orman içerisinde dinozorların yaşamlarını görebileceği eski çağlara ve uzaya dijital yolculuk yapabilmenin keyfini yaşadı.

Hayvanat bahçesini gezen aileler ve çocuklar, dijital hayvanları yakından görmekten duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Ela Sarıtaş: “Biraz korktum ilk başta dinozorlar acayip yaklaşıyor. Sanal gözlük ilk defa denedim ve çok güzel bir deneyimdi. Gerçekten orada gibi hissettim kendimi.”

-Utku Kabukçu: “Hayvanlar güzeldi. Hayvanları kafese hapsetmemek için onlarında bir canı var o yüzden burası iyi bir fikir olmuş.”

-Elif Ece Bilgeç: “Dijital hayvanat bahçesi hayvanlar için yararlı bir hayvanat bahçesi olmuş. Bazı hayvanat bahçelerinde bu tarz hayvanlar yok. Ama burada değişik hayvanlar var. Çok güzel hayvanlar vardı. Hayvanat bahçelerinde hayvanları hapsediyorlar daha kötü oluyor. Hayvanlara yazık öyle duruyorlar. Buraya can atıyordum nasıl acaba diye.”

-Çağla Sayal: “Çok beğendim çok güzel. Özellikle safari alanına çok bayıldım. Dinozorlar gerçek gibi kendimi ormanda zannettim.”

-Atakan Akbıyık: “Şu an hayatımın en güzel günü gibi. Çok güzel geçiyor. Kendimi ormanda gibi hissediyorum.”

-Eda Akbıyık: “Çok beğendik. Özellikle gerçekten safarideymiş gibi hissetmek ayrıca çok güzel. Diğer alanlarda da özellikle hayvanların hayvanat bahçelerinde yaşadıkları zulümlerden dolayı böyle bir uygulamanın oluş olasından mutlu olduk. Mansur Başkan’a teşekkür ederiz.”

-Ela Naz Yarar: “Çok değişik bir şey olmuş. Hayvanlara zarar vermeden dijital olması çok güzel, kardeşim de çok beğendi bende beğendim.”

-Gözde Karaca: “Hayvanları tanıtmak açısından çok güzel. Gerçeğini herkes yaşayamıyor göremiyor.”

-Dilek Uzunoğlu: “Güzel düşünülmüş. Hayvanlara hayvanat bahçelerinde eziyet ediliyor. Onlara eziyet etmeden de onları görmenin ve çocuklara gösterilebileceğini mümkün olduğunu böylece görmüş olduk.”

-Metehan Üstünay: “Çok değişik ve güzel buldum. Öncelikle Mansur Başkanımıza teşekkür ederim. Animasyonlar çok güzel. Hiç görmediğim hayvanları gördüm burada. Safari çok güzel ve değişikti.”

-Yasin Balcı: “Ankara’da çocuklar için aktivite bulmakta zorlanıyorduk. Bizim hayvanlara karşı hassasiyetimiz var. Hayvanat bahçelerine gitmiyoruz. Hayvanlara zarar vermeden eğitici bir ortam hazırlandığı için başkanımıza teşekkürler.”

-Münevver Tunçtan: “Çok güzel olmuş. Mansur Başkan düşünmüş. Çok eğlendik oğlum da eğleniyor. Üç Boyutlu olarak düşünülmesi çok güzel olmuş. Çocuğum da çok mutlu şuan.”

-Elif Kaya Öngür: “Öncelikle değişik bir fikir. Önceki Atatürk Orman Çiftliğinin Ankaralıların sevdiği bir yerdi. Oranın bozulması bizi çok üzdü çünkü çocukluğumuz orada geçmişti. Şimdi çocuklarımıza gösterebileceğimiz bir hayvanat bahçesi yok. Ama günümüz şartlarında dijital hayvanat bahçesi teknolojik imkânlarla yapılmış oldukça hoş bir fikir. Parkurlarda oldukça keyifli olmuş.”

-Öykü Bilge Kepir: “Dinozorlar ilgimi çekti. Panda çok güzel bana şişko geldi, bambu yiyor. En çok pandayı ve kediyi seviyorum. Pandanın en çok tombiş ayaklarını seviyorum.”

-Zeynep Nihal Gönüllü: “Çok güzeldi eğlenceliydi. Hayvanları kafeste tutmamış oluyoruz. Hayvanlarda kendi doğal ortamında yaşarken biz onları görmüş oluyoruz. Safari ve uzay kısmı çok hoşuma gitti. Dinozorları bir an gerçek gibi hissettim bir an başım döndü. Çok gerçekçiydi. Dinozor ağzını açıyordu beni yiyecek gibi hissettim. Heyecan vericiydi.”

-Zümra Duru Gönüllü: “Üç boyutlu hayvanlar beni çok şaşırttı. Fil beni çok şaşırttı neredeyse hortumunu bize değdirecekti. Dinozorlar gerçek gibiydi ama onların nesli tükendi. Böyle bir yere ilk defa geldim. Burası bana hediye gibi oldu çünkü çok güzel.”

-Övgü Günce Öz: “Beni burada her şey şaşırttı. Her şey gerçekçi. Mesela panda, fil çok gerçekçiydi. Aslanı görünce inanamadım gerçekten hareket ediyordu. Safaride gerçek safariye gitmişim gibi oldum. Mansur Başkan’a teşekkür ediyordum. Çünkü burayı böyle yaptılar ve hayvanları hapishane gibi bir yere sokmadı dijital yaptı. Sadece burayı yapmakla kalmadı sirkte yaptı.”

-Elif Kiremitçi: “Kızılay reklamında görmüştüm burayı çok merak etmiştim. Gerçek hayvanların kafeste tutulmasını izlemektense buradaki sanal hayvanlarla ilgili bilgi edinmek daha güzel. Çok gerçekçi ve güzel yapmışlar. Çay kahve de ikram ediyorlar. Herkes bence burayı gezip görebilir çok güzel bir yer. Mansur Başkan’a çok teşekkür ederim.”

-Alya Yardımcı: “Pandayı internetten evlat edinmiştim. Pandayı çok seviyorum. Küresel ısınma için onlara bağış yapmış oluyoruz. Burayı çok sevdim. Hayvanat bahçelerine gitmiştim ama sanal gerçeklik çok daha güzel. Safari otobüsündün etkisine kapılıp gerçekten gidiyormuş gibi hissettim.

Sabah 10.00 ile 18.00 saatleri arasında hayvanat bahçesini ziyaret etmek isteyen Başkentliler; https:// ankaradhb.com/ internet adresi üzerinden rezervasyon yaptırabiliyor.