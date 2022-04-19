Başkent'te göreve yeni başlayan 150 itfaiyeci sahaya hazırlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiyesi personel sayısını güçlendirerek, Başkent’te meydana gelebilecek yangın olaylarına daha hızlı ve etkin müdahale etmeyi amaçlıyor. Liyakat esasına göre ataması gerçekleştirilen ve görevine başlayan 150 yeni itfaiyeci, ‘Temel İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitiminden sonra şimdi de ‘Temel İtfaiyecilik’ eğitimi almaya başladı. Teorik ve uygulamalı eğitimler, mayıs ayına kadar devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Başkent’te meydana gelebilecek yangın olaylarına daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla personel sayısını her geçen gün artırıyor.

Liyakat esasına dayalı olarak ataması gerçekleştirilen 150 yeni itfaiyeci, ‘Temel İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitiminden sonra şimdi de ‘Temel İtfaiyecilik’ eğitimi almaya başladı.

YENİ İTFAİYECİLER TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMDE TER DÖKÜYOR

Ankara İtfaiyesi merkez yerleşkesinde sahaya hazırlanan yeni itfaiyecilere mayıs ayına kadar;

-Araç ve araç üstü ekipman tanıtımı,

-Motopomp, dalgıç pompa, sel ve su baskınlarına müdahale,

-Kişisel koruyucu ekipmanları kuşanma ve temiz hava solunum cihazı,

-Termal kamera ve gaz ölçüm cihazları kullanımı,

-Yangına müdahale, yangın söndürme teknikleri, yangın söndürme usulleri, yangın söndürme maddeleri,

-Sevk organizasyon, ekip çalışması, haberleşme,

-Yangın yerindeki tehlikeler,

-Labirent merkezinde kapalı, karanlık ve dar alanlar ile dumanlı ortamlarda yangın yerinin tespiti, kazazede kurtarma ve kurtarma becerileri,

-Kurtarma ekipmanları ve kullanımı,

-Ekip çalışması, yangına müdahale organizasyonu, itfaiye araçları ve ekipmanlarıyla yangına müdahale konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilecek.

HAYAT KURTARAN EĞİTİMLER

İlkyardım eğitimini de alanında uzman eğitmenlerden alan itfaiyeciler, göreve başlamanın heyecanını ise şu sözlerle dile getirdiler:

-Melek Hira Nurabaka: “İtfaiyeciliğin temel eğitimlerini almaya başladık. Bugün iş sağlığı güvenliği, tripod, araç merdiveni gibi pek çok konuda eğitim alıyoruz. Bir cana dokunmak, insanlara yardım edebilmek benim için çok önemli ve çok severek yapacağım bir meslek, o nedenle bu mesleği seçtim.”

-Enes Diri: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin açtığı liyakat esaslı sınavlara başvurdum ve başarı sağladım. Şimdi görevime başladım ve daha detaylı eğitimler alıyoruz.”

-Emine Kafalı: “Daha önce sağlık sektöründe çalışıyordum. Hayat kurtarmanın benim hayat felsefem olduğuna inandım. Sonrasında da itfaiyecilik mesleğini seçtim. Ankara İtfaiyesinin sınavlarına girerek başarılı oldum. Burada arkadaşlarımızla birlikte daha donanımlı olabilmek için faydalı eğitimler alıyoruz.”

-Selim Sevindi: “Kutsal bir meslek yapıyoruz. Hem teorik hem uygulamalı eğitimleri alıyoruz, bize çok şey katıyor. Mesleğimizde sağlam adımlarla ilerliyoruz.”