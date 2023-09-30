Berlin Europa Senfoni Oda Orkestrası ve Erdal Akkaya Bodrum'da

Berlin Europa Senfoni Oda Orkestrası ile Erdal Akkaya müziğe farklı bir boyut katarak geleneksel eserler ve bestelere uzanan bir repertuarla 1 Ekim’de Bodrum’da sanatseverlerle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen ve Bodrum Kalesi’nde gerçekleşecek olan konserde Aşık Veysel gecesi yaşanacak. Bağlama ve şelpe icrasında kendine has tarzıyla dünyanın birçok ülkesinde konserler veren bağlama virtüözü Erdal Akkaya, Berlin Europa Oda Orkestrası eşliğinde sıra dışı bir konserle sanatseverlerle buluşacak.

Unesco 2023 Aşık Veysel yılı olması dolayısıyla Aşık Veysel'in klasik orkestraya uyarlanan eserlerinin de yer alacağı konserde, Anadolu’nun geleneksel müzikleri ve Erdal Akkaya'nın bestelerinden oluşan bir repertuar seslendirilecek.

Müzik çalışmalarını Almanya'da sürdüren Erdal Akkaya Berlin Filarmoni, Tonhalle, Düsseldorf, Varşova Kraliyet Sarayı’nda ve Tokyo'da Klasik Müzik Orkestraları eşliğinde bağlamasıyla konserler verdi. Sanatçı ayrıca “Endülüs’ten Anadolu’ya Sesler ve İzler” adlı projesi ile Tahran, New York, Madrid, Uppsala, Gent gibi şehirlerde Flamenko gitarı bağlamayla buluşturan konserler verdi.