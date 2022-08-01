Beşiktaş Belediyesi Aşevi her gün 6 bin eve sıcak yemek dağıtıyor

Beşiktaş Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete giren aşevi bir yılda 2 milyondan fazla sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Uzman ekipler tarafından özenle hazırlanan yemekler her gün 6 bin kişiye ulaşıyor.

Sosyal belediyecilik çerçevesinde Beşiktaş Belediyesi ihtiyaç sahibi komşularının yanında olarak, her gün 6 bin eve sıcak yemek ulaştırıyor. Günün ilk ışıklarıyla çalışmalara başlayan aşevinin mutfak ekibi hijyen şartlarına uygun şekilde yemek üretimini gerçekleştiriyor. Uzman gıda mühendisleri tarafından ihtiyaç sahiplerinin sağlık durumuna göre kalori miktarı belirlenerek hazırlanan yemekler her sabah saat 7’de dağıtıma çıkarılıyor.

“Zor zamanların, dayanışmanın belediyeciliğini yapıyoruz, kimsesizlerin kimsesi oluyoruz” diyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sözlerini şöyle sürdürdü:

“İhtiyaç sahibi komşularımızın sofralarına ulaşıyor, zor günleri birlikte aşıyoruz. Örnek bir aşevi kurarak zor zamanlar yaşayan halkımıza hizmet etme kararı aldıktan sonra çok sayıda ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaştık. Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü düşen yurttaşlarımıza sıcak yemek ulaştırıyoruz. Geçen yıl hizmete açtığımız aşevimizle düzenli olarak haftanın her günü ilçemizdeki 6 bin kişiye ulaşarak 1 yılda 2 milyondan fazla sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Beşiktaş’ta sosyal belediyeciliğin tüm gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz.”