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Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu, Para Dans Avrupa Şampiyonası’nda 6 madalya kazandı

Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu, Para Dans Avrupa Şampiyonası’nda 6 madalya kazandı
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Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu, Çekya’nın başkenti Prag’ta düzenlenen Para Dans Avrupa Şampiyonası’nda 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplamda 6 madalya kazanarak yurda döndü. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da “Göğsümüzü kabartan sporcularımız Barış Bayraktar, Nezihe Koçak Ünal ve Abdülkadir Ünal'ı yürekten kutluyorum’’ dedi.

Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu, Çekya’nın başkenti Prag’ta düzenlenen Para Dans Avrupa Şampiyonası’nda 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplamda 6 madalya kazanarak yurda döndü. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da “Göğsümüzü kabartan sporcularımız Barış Bayraktar, Nezihe Koçak Ünal ve Abdülkadir Ünal'ı yürekten kutluyorum’’ dedi.

Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu, yurt dışındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bu sene 28 ve 30 Ekim tarihleri arasında 5.si düzenlenen Para Dans Avrupa Şampiyonası’na 15 ülkeden 42’si kadın, 30 erkek olmak üzere toplamda 72 sporcu katıldı. Büyük bir heyecana sahne olan şampiyona da milli sporcularımız göğsümüzü kabartarak 2’si altın olmak üzere toplamda 6 madalya kazandı.  Organizasyonda, Barış Bayraktar tek erkekler serbest stil ve tek erkekler dans sporu dalında 2 altın, Nezihe Koçak Ünal ve Abdülkadir Ünal ikilisi, Duo Freestyle, Duo Standart ve Duo Latin kategorilerinde 3 gümüş madalya kazanırken, yine Abdülkadir Ünal bireysel tek erkekler serbest stil kategorisinde bronz madalya aldı.

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Belediyesi Rıza Akpolat
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