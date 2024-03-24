Beşiktaş Belediyesi Türkan Saylan’ın mirasına sahip çıkmaya devam ediyor

Atatürk Devrimleri’nin ve Cumhuriyet’in yılmaz savunucusu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin unutulmaz başkanı merhum Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adını yaşadığı sokağa veren Beşiktaş Belediyesi şimdi de yaşadığı evi alıp kültür merkezine çevirmek için kolları sıvadı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat;“Kapsamı ve fonksiyonlarını komşularımız ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte belirleyeceğimiz Türkan Saylan hocamızla özdeşleşen o evi kamu yararına kullanılmak üzere Beşiktaş’a kazandıracağız.” Ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYETİN KIZININ EVİ CUMHURİYET KIZLARINA AİT OLACAK”

Beşiktaş Belediyesi merhum Prof. Dr. Türkan Saylan’ın evini kültür merkezine çevirmeye hazırlanıyor. Önceki gün Arnavutköylüler Derneği ziyaretinde komşularına müjdeyi veren Başkan Rıza Akpolat;

“Değerli Beşiktaşlı Komşularım,

Hepinizin bildiği gibi 2 yıl önce hayatını kimsesizlerin kimsesi olmaya adamış ve toplumumuza umut olmuş Cumhuriyetimizin ve Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu Arnavutköy Mahallemizden komşumuz Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adını taşıyan tabelayı, yaşadığı sokağa ellerimle asmıştım.

22 Mart Cuma günü, Arnavutköylü komşularımızla gerçekleştirdiğimiz buluşmada, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın evini satın almak ve katılımcı bir süreçle çok fonksiyonlu bir kültür merkezine dönüştürmek istediğimizi söylemiş ve bu sözü içeren bir taahhütnameyi de imzalamıştım.

Öğrendim ki bu düşüncemiz diğer adaylar için de ufuk açıcı olmuş ve sahiplenilmiş. Ne mutlu!

Bu vesileyle birkez daha söylemek isterim;

Hiç merak etmeyin, Türkan Hocamızın evini alarak kendisinin anısını ve fikirlerini yaşatmak için verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz.

Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan fikirlerimizle ilham vermeye; bu karanlığı ışığımızla aydınlatmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyetin kızının evi Cumhuriyet kızlarına, çocuklarına ait olacak.

Zülfü Livaneli ustamızın dediği gibi:

Madem ki bu çocuklar Türkan

Madem ki bu çocuklar Saylan

Gelecek onlarındır,

Gerisi yalan.

Değişir bu düzen

Döner bu devran

Bizi izlemeye devam edin.” şeklinde çarpıcı ifadeler kullandı.

“KÜLTÜR MERKEZİNİN FONKSİYONLARINI KOMŞULARIMIZLA PLANLAYACAĞIZ”

Hayata geçirecekleri projenin planlamasını Beşiktaşlı komşularıyla gerçekleştireceklerini kaydeden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat şunları dile getirdi;

“Bu sokak Türkan Saylan’ın yaşadığı sokak. Hem burada yaşayan mahalle sakinlerimiz hem Arnavutköylüler Derneğimiz hem de bizler İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündemine bu sokağın adının Prof. Dr. Türkan Saylan Sokağı olmasıyla ilgili bir önerge verdik. Sokağın adını değiştirdik. Çoğunluktan dolayı bize izin vermediler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden. Ama bizim için Türkan Saylan Sokağı’dır orası. Şimdi meclisteki çoğunluğu alırsak sokağın adını da onaylatmış olacağız. Evini alıp orayı bir kültür merkezine çevirmek istiyoruz. Oranın korunması gerekiyor çünkü. İçerde tanımlayacağımız fonksiyonları da beraber planlayacağız. Dernek söz sahibi olacak. Bu bizim zaten en büyük hayalimiz.”