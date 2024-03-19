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Beşiktaş Belediyesi'nden dev proje: Dikilitaş Spor ve Yaşam Kompleksi

Beşiktaş Belediyesi'nden dev proje: Dikilitaş Spor ve Yaşam Kompleksi
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Beşiktaş Belediyesi yeni dönemde hayata geçireceği Dikilitaş Spor ve Yaşam Kompleksi projesiyle ilçenin ihtiyacını karşılayacak büyük bir merkezi Beşiktaşlılarla buluşturuyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hayata geçirecekleri bu önemli projeyle ilgili;“Siz değerli Beşiktaşlılara daha fazla sosyal etkileşim ve aktif yaşam imkânı sunmak için Dikilitaş Spor ve Yaşam Kompleksini hayata geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediyesi yeni dönemde hayata geçireceği Dikilitaş Spor ve Yaşam Kompleksi projesiyle ilçenin ihtiyacını karşılayacak büyük bir merkezi Beşiktaşlılarla buluşturuyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hayata geçirecekleri bu önemli projeyle ilgili;“Siz değerli Beşiktaşlılara daha fazla sosyal etkileşim ve aktif yaşam imkânı sunmak için Dikilitaş Spor ve Yaşam Kompleksini hayata geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediyesi, içinde kreşten kütüphaneye, jimnastik salonundan otoparka kadar oldukça geniş bir hizmet ağına sahip olacak Dikilitaş Spor ve Yaşam Kompleksi’ni Beşiktaşlıların hizmetine sunuyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın müjdesini verdiği kompleks, ilçe sakinlerine şu hizmetleri verecek;

 

• Spor Salonu

• Kütüphane

• 65+ Fitness

• Jimnastik Salonu

• Havuz

• Yoga Pilates Salonu

• Gençlik Spor Alanı

• Kreş

• Öğrenci Ortak Çalışma Alanı

• E-Spor Merkezi

• BELTAŞ Kent Kafe

• Seminer ve Eğitim Salonları

• Otopark

Etiketler Beşiktaş beşiktaş belediyesi rıza Akpolat
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