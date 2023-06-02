Beşiktaş Belediyesi'ne Uluslararası Siyasal İletişim ödülü

Machina Creative Thinking Office tarafından Beşiktaş Belediyesi için hazırlanan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününe özel başlattığı “İyi hal, her zaman iyi hal değildir!” farkındalık kampanyası siyasal iletişim oscarları olarak bilinen Polaris Awards’ta uluslarararası ödül aldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Beşiktaş Belediyesi hayata geçirdiği farkındalık kampanyası ile kadınların hak ve eşitlik mücadelesine “İyi hal, her zaman iyi hal değildir!” diyerek destek verdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın göreve geldikten sonra ana stratejik yaklaşım konularından biri olan ve maalesef Türkiye’nin en yakıcı, en tartışılan konularından olan kadına yönelik şiddete karşı ortak akıl ve vicdana seslenen bu kampanya ile şiddet faillerinin, iyi hal indirimleri ve kamuoyunda fark edilmeden şiddeti meşrulaştıran birtakım “halleri” billboardlara ve dijital mecralara taşıyarak Beşiktaş’ın dört bir yanına asılan outdoor’lar ile görünürlük ve farkındalık artırıldı.

Beşiktaş Belediyesi Rıza Akpolat döneminde daha önce de “İstanbul Sözleşmesi’ni Okudun mu?” ve “Akıldan Çıkmaz Yol!” kampanyaları ile uluslararası Polaris Awards’ta ödüllere layık görülmüştü.

“İYİ HAL, HER ZAMAN İYİ HAL DEĞİLDİR” KAMPANYASI POLARİS AWARDS’TA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.

Londra’da gerçekleşen ödül töreninde ödülü almak üzere Machina Creative Thinking Office ve Beşiktaş Belediyesi adına Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği EAPC üyesi Çağdaş Yıldız katıldı. Avrupa, Latin Amerika ve Uluslararası Siyasi Danışmanlar Dernekleri ortaklığında düzenlenen ve siyasi yönetim, seçim kampanyaları ve halkla ilişkiler alanlarında uluslararası arenada yılın en iyi çalışmalarının belirlendiği Polaris Ödülleri’nde Beşiktaş Belediyesi, kampanyası “İyi hal, her zaman iyi hal değildir!” kampanyası; Governmental Organizations / Overall Behaviour Change - Women Empowering | Kamu Kuruluşları / Genel Davranış Değişikliği - Kadınları Güçlendirmek kategorilerinde Polaris Awards’tan ödülle döndü.