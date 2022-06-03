Beşiktaş'ta Nazım Hikmet şiirler ve türkülerle anıldı

Beşiktaş Belediyesi, Nazım Hikmet’in 59. ölüm yıl dönümü için anma töreni düzenledi. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı iş birliği ile gerçekleşen etkinlikte, Büyük Usta Şair Nazım Hikmet; şiirler, türküler ve karanfillerle anıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ‘’Nazım Hikmet’i ölümünün 59. Yıl dönümünde anarken, onun mirasını anlamak için hayatını kendi ömrünün ötesinde bir mücadeleye adayan Nazım’ı anlamamız gerektiğini’’ ifade etti.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı iş birliği ile gerçekleşen etkinlikte, Büyük Usta Şair Nazım Hikmet; şiirler, türküler ve karanfillerle anıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ‘’Nazım Hikmet’i ölümünün 59. Yıl dönümünde anarken, onun mirasını anlamak için hayatını kendi ömrünün ötesinde bir mücadeleye adayan Nazım’ı anlamamız gerektiğini’’ ifade etti.

Nazım Hikmet’in, sonsuzluğa gidişinin 59. yılı sebebiyle Beşiktaş Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı iş birliğiyle Sanatçılar Parkı’nda anma töreni düzenlendi. Programda Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sanatçı Altan Gördüm Usta Şair Nazım Hikmet şiirleri okurken, Mazlum Çimen ve Mehmet Yöntem türküler söyledi.

“ÜLKEMİZE DEMOKRASİYİ, ÖZGÜRLÜĞÜ, ADALETİ GETİRECEĞİZ”

Anma programında, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Değerli oyuncu Rutkay Aziz bir konuşma yaptı. Konuşmasına Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ı selamlayarak başlayan Aziz şunları söyledi:

“Yarınlara karşı umudumuzun zaman zaman azaldığı günlerden geçiyoruz. Dünyamız oldukça hoyrat ve acımasız. Ama bütün bunlara karşı umudun düşmanı olan insanlara karşı bir şairin umudun, umudun insanları olarak dünyaya barışı kardeşliği ülkemize demokrasiyi özgürlüğü adaleti getireceğimize kesin inancımla sizleri bir kez daha selamlıyor şairimizin anısı önünde de sevgi ve saygıyla eğiliyoruz.”

“MÜCADELECİ NAZIM’I ANLAMAMIZ GEREKİYOR”

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli şairlerden birinin Nazım Hikmet olduğunu belirten Başkan Rıza Akpolat, “Ölüm yıl dönümünde onu burada anıyoruz. Bu parkı açıp bu eserleri halka kazandıran önceki dönem belediye başkanlarımızdan İsmail Ünal’a çok teşekkür ediyorum. ‘Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın’ demişti Nazım Hikmet. İyi bir yaşamın kişinin sadece kendi yaşamından ibaret olmadığını savunuyorum.

Nazım Hikmet'i ölümünün 59’uncu yıl dönümünde anarken onun mirasını anlamak için hayatını kendi ömrünün ötesinde bir mücadeleye adayan Nazım’ı da anlamamız gerekiyor. Yani hapiste geçirdiği yılları, dünyanın güneş etrafında döndüğü milyonlarca yılla kıyaslayıp mücadeleye devam eden Nazım'ı anlamamız gerekiyor. Tam da bu sebeple belediyemizin Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'yla düzenlediği bu anma, sadece büyük şairimizin şiirlerini değil bu olgun yaşamını anlamlandırma çabasını da temsil etme gayretini gösteriyoruz” dedi.

“HEPİMİZ HEP BERABER YAŞADIM DİYECEĞİZ”

İnsanların yaşamı ciddiye almayı unuttuğunu belirten Başkan Akpolat sözlerini şöyle sürdürdü:

“Günümüzün çok hızlı, gürültüye gömülmüş zamanlarında hayatın gelişinde yaşamak bazen reflekse dönüşebiliyor. Yani anlamdan anlamlandırmaktan günün ötesini düşünmekten uzaklaşabiliyoruz. Oysa Nazım'ın mirası bize iyi bir yaşamın sırlarını veriyor. 70’inde bile mesela zeytin dikeceksin diyor. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Doğrusu bir vatandaşın ülkesinin geleceği için verdiği mücadele de bu yaşam kavrayışının bir karşılığıdır. Bir annenin çocuklarının eğitimi için verdiği mücadelede bir gencin söylediği özgürlük şarkıları da neticede hepimiz yaşadım diyebilmek için mücadeleye devam ediyoruz. Ve biliyorum hepimiz, hep beraber yaşadım diyeceğiz.”

Yapılan şiir ve müzik dinletisinin ardından ise sanatçılar ve vatandaşlar, Nazım Hikmet Anıtı’nın önüne karanfiller bıraktı.