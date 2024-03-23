Beylikdüzü Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı

Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteğinde bulunmaya devam ediyor.

Beylikdüzü’nde kurulan dayanışma köprüleri ile ailelerin her daim yanlarında olduklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Ramazan ayının bereketini sofralarda da yaşatalım istiyoruz. Beylikdüzü’nde yaşayan tüm ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalacağız. Zor zamanlardan geçiyoruz. Yaşam koşulları her geçen gün ağırlaşıyor. Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak vatandaşlarımızı asla unutmadan görevimizi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin ihtiyaç sahipleri için her yıl Ramazan ayında düzenli olarak hazırladığı yardım kolileri dağıtılmaya devam ediyor. Çaydan konserveye, yağdan bakliyata kadar pek çok temel ihtiyaç malzemesinin bulunduğu koliler ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar teslim ediliyor. Ramazan ayının ilk gününden itibaren gıda kolisi dağıtımının devam ettiğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi’nde belediyenin tüm birim müdürleri ile bir araya geldi. Binlerce koliyi dağıtmak üzere yola çıkan ekipler aynı zamanda kolilerin hazırlık aşamasında da yer aldı.

“Beylikdüzü’nde yaşayan tüm ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalacağız”

Beylikdüzü’nde kurulan dayanışma köprüleri ile ihtiyaç sahibi ailelerin her daim yanlarında olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “İhtiyaç sahibi aileleri hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Sadece Ramazan ayında değil bütün yıl yanlarında olduk. Şimdiyse Ramazan ayının bereketini sofralarda da yaşatalım istiyoruz. Beylikdüzü’nde yaşayan tüm ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalacağız. Zor zamanlardan geçiyoruz. Yaşam koşulları her geçen gün ağırlaşıyor. Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak vatandaşlarımızı asla unutmadan görevimizi yapıyoruz. Mutlaka komşularımızla bir arada oluyoruz. Onların talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Kendilerini asla yalnız hissetmesinler. Bize ulaşmaları yeter” ifadelerini kullandı.