''Beylikdüzü’nde umudun tohumlarını atmaya devam edeceğiz''

10. Barış ve Sevgi Buluşmaları Beylikdüzü’nde tüm coşkusuyla devam ediyor. Festival kapsamında düzenlenen konserlerde en sevilen şarkılarını Beylikdüzü için seslendiren ünlü sanatçı Edip Akbayram ve Ali Altay, Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde gerçekleşen gecede bir de sürpriz yaşandı. Beylikdüzü Çoksesli Çocuk Korosu üyelerinden oluşan “Yeryüzü Çocukları”nın Hatay-Defne’deki yaşıtlarıyla birlikte hazırladıkları klip, izleyicilerden büyük alkış aldı. 6 Şubat depremlerinin ardından Beylikdüzü olarak Hatay’da tek yürek olduklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde de umudun tohumlarını atmaya devam ederek, dayanışmanın da tohumlarını ekeceğiz” dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla başlayan Beylikdüzü 10. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın üçüncü günü yine dopdolu geçti. Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda gerçekleşen etkinlikler Sahaf Söyleşileri ile başladı. Ümit Nar moderatörlüğünde düzenlenen söyleşiye konuk olan Nihan Abir ‘Siniden Masaya Türk Romanında Sofra’ üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Pelin Batu moderatörlüğündeki Çardak Altı Sohbetleri’nin konuğu ise usta oyuncu ve yönetmen Tamer Levent oldu. ‘Cumhuriyetin 100. Yılı Sanat’ konusunun konuşulduğu söyleşide sanat ve sanatın toplumdaki yeri değerlendirildi.

“Cumhuriyetin 100. Yılı Sanat” konuşuldu

Toplumun ayrışmamasını, toplumun bütün katmanlarının belli şanslara ve gelişme imkanlarına sahip olması gerektiğini vurgulayan Tamer Levent, “Bu kapsamda Beylikdüzü Belediyesi’nin 10 yıldır bu etkinlikleri gerçekleştiriyor olması son derece önemli bir çalışma. Çünkü bu tür faaliyetler dünyada beş yıl sonunda kurumsallaşıyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bugün burada sanat ne içindir ve sanatın ne olduğunu irdelemiş olduk” şeklinde konuştu.

Beylikdüzü’nde unutulmaz gece

Çardak Altı’nda gerçekleşen söyleşinin ardından, konser alanını dolduran kalabalık ilk olarak ünlü sanatçı Ali Altay’ın şarkıları eşliğinde doyasıya eğlendi. Alanı dolduran binlerce müziksever, gece boyunca seslendirilen şarkılara büyük bir coşkuyla eşlik etti. Başkan Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan Ali Altay’a çiçek ve plaket takdimini gerçekleştirerek, “Beylikdüzü’nün evladı, Beylikdüzü’nün enerjisiyle bugün muazzam bir performans sergiledi. Beylikdüzü’nde yaşayan 413 bin insan adına sizi yürekten kutluyorum. Sizi burada ağırlamak büyük bir onurdur” ifadelerini kullandı.

Edip Akbayram “Yeryüzü Çocukları” ile sahnedeydi

Altay’ın ardından ‘Bekle Bizi İstanbul’, ‘Aldırma Gönül’ gibi parçalarla müzikseverlerin gönlüne taht kuran Edip Akbayram, Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda yerini aldı. Özgün müziğin başarılı isimlerinden olan Akbayram, en sevilen şarkılarını Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında Beylikdüzü halkı için seslendirdi. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde gerçekleşen gecede bir de sürpriz yaşandı. Beylikdüzü Çoksesli Çocuk Korosu üyelerinde oluşan “Yeryüzü Çocukları”nın Hatay-Defne’deki yaşıtlarıyla birlikte hazırladıkları klip, izleyicilerden büyük alkış aldı. Gecenin devamında usta sanatçı Edip Akbayram ile aynı sahneyi paylaşan Yeryüzü Çocukları 6 Şubat’ta yaşanan depremlerden etkilenen tüm çocuklar için “Güzel Günler Göreceğiz” isimli şarkıyı seslendirdi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık’ta sahnede yerini alarak şarkıya eşlik etti.

“İyi ki Beylikdüzü’nün belediye başkanıyım”

Beylikdüzü’nde umudun tohumlarını atmaya devam edip, dayanışmanın da tohumlarını ekeceklerini vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “6 Şubatta Beylikdüzü olarak Hatay’da tek yürek olduk. Beylikdüzü milletiyle tek yürek dedik. Aslında bu başarı Beylikdüzü’nde yaşayan güzel insanlar sayesinde oldu. Öte yandan Marmara Depremi de kapımızda, ama biz Beylikdüzü’nü dirençli bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan emin olabilirsiniz” dedi. Konuşmasının devamında 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü de kutlayan Başkan Çalık, “Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü ve Beylikdüzü’nde barışın ve sevginin hâkim olması için o güzel duygularınızı tüm evrene gönderin. Barış ve sevgi rüzgarı memleketin her noktasına hâkim olsun. İyi ki varsınız. İyi ki Beylikdüzü’nün belediye başkanıyım sizlerle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.