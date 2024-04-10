Bodrum Belediyesi ekiplerinden evde bakım gören vatandaşlara ziyaret

Bodrum Belediyesi ekipleri, sağlık problemleri sebebiyle yatağa bağımlı yaşayan vatandaşları, Ramazan Bayramı dolayısıyla evlerinde ziyaret ediyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sağlık Hizmetleri Bürosunda görevli ekipler, yarımada genelinde evde bakım gören vatandaşları, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ediyor. Bayram tebriği yanında psikolojik destek ve moral ziyareti gerçekleştiren ekipler, şimdiye kadar yaklaşık 30 haneyi ziyaret etti. Ekipler, bayram boyunca ziyaretlerini sürdürerek vatandaşların yanında olacak.

Bir doktor, bir diyetisyen ve dört sağlık personeliyle hizmet veren Bodrum Belediyesi Sağlık Hizmetleri Bürosunda bir büro sorumlusu, iki büro personeli, iki yardımcı personel ve dört şoför de görev yapıyor. Merkezde bir ambulans ve iki engelli hasta nakil aracı yer alıyor. Araçlar, kendi imkanları ile hastaneye gidemeyen, hastanede tedavisi bitip eve gitmesi gereken yatağa bağımlı, engelli ve tekerlekli sandalyeye bağlı hastalara hizmet veriyor.

Sağlık Hizmetleri Bürosuna ulaşmak isteyen vatandaşlar, belediyenin 0 (252) 358 67 04 ve 0 (252) 319 44 48 numaralı çağrı merkezini arayarak detaylı bilgi alabilir.