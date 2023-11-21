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Bodrum Belediyesi'nden ambalaj takası desteği

Bodrum Belediyesi'nden ambalaj takası desteği
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Bodrum Belediyesi tarafından “Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Ambalaj Takası Etkinliği” gerçekleştirilecek.

Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliği ile 23 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da Umurca Parkı'nda Ambalaj Takası Etkinliği düzenleniyor.

18-26 Kasım tarihleri arasında kutlanan Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı hedefleyen etkinlik hem çocuklar hem de yetişkinler için ambalaj atıklarının azaltılmasını ve sürdürülebilir yaşam farkındalığının artırılmasını amaçlıyor.

Etkinlik kapsamında getirilen ambalaj atıkları karşılığında çocuklara geri dönüştürülebilir kırtasiye malzemesi, yetişkin katılımcılara az su isteyen bitki dağıtılacak.

 

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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