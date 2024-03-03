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Bodrum Standı, ITB Berlin 2024 Turizm Fuarında

Bodrum Standı, ITB Berlin 2024 Turizm Fuarında
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5-7 Mart tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek olan ITB Berlin 2024 Turizm Fuarında, Bodrum standı yer alacak.

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan ITB Berlin Turizm Fuarında Bodrum standı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı standı içinde bulunacak.  

Turizmcileri bir araya getirecek olan fuara, Bodrum Tanıtma Vakfı yönetim kurulu üyeleri, Bodrum’daki Oda ve STK temsilcileri, resmi kurum ve kuruluşlar, Bodrum'da faaliyet gösteren konaklama işletmesi temsilcileri ile turizmciler katılacak.

1966 yılından bu yana Berlin'de düzenlenen turizm ve ticaret fuarının her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görmesi beklenirken yapılan görüşmelerle 2024 turizm sezonuna dair fikir alışverişi yapılabilecek. 

Üç gün boyunca 3.2 /100, 101 numaralı holde yer alacak olan Bodrum standı, dünyanın her yerinden misafirleri ağırlamayı hedefliyor. 

 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi ahmet aras
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