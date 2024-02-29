Bodrum yarımadası genelinde yeşillendirme çalışmaları

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde sosyal donatı alanlarını artırmak ve daha yeşil bir kent oluşturmak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sosyal donatı alanları yapımı, yeşillendirme çalışmaları, ekolojik dengeye uyumlu yeşil alan düzenlemeleri ve ağaç budama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

500 Binin Üzerinde Bitki ve Muhtelif Ağaç Dikimi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü yeşillendirme çalışmalarında beş yılda 500 binin üzerinde bitkinin ve muhtelif ağacın dikimini gerçekleştirdi. Ayrıca kent içindeki trafik güvenliğini ve kent estetiğini sağlamak amacıyla ağaç budama faaliyetleri yaparken ana arterler, refüjler, ana yol üzeri kavşaklar ve caddeler mevsimlik çiçeklerle donatıldı.

Kent yaşayanlarına yeni sosyal alanlar yaratabilmek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında beş yılda 66 park ve oyun alanı, 8 basketbol, 1 voleybol ve 2 futbol sahası yapılırken 115 park da yenilendi.

Bodrum Belediyesi daha güzel ve daha yeşil bir Bodrum için çalışmalarına devam edecek.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunurken, “Belediye ekiplerimiz beş yıl boyunca yarımadayı çiçeklerle, ağaçlarla donatmak için özveri ile çalıştı. Açılan ve yenilenen parklarla da yeni sosyal alanlar oluşturdu. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Daha mutlu yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.