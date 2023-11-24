Bodrum'da ambalaj takası etkinliği

Bodrum Belediyesi tarafından Umurca Parkı’nda sürdürülebilir bir yaşam için ambalaj takası etkinliği gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliği ile 23 Kasım Perşembe günü Umurca Parkı'nda “Ambalaj Takası Etkinliği” düzenlendi.

Avrupa Atık Azaltım Haftası’na özel olarak düzenlenen ve ambalaj atıklarının azaltılmasıyla sürdürülebilir yaşam farkındalığının artırılması hedeflenen etkinliğe, Bodrum’da gerçekleştirilen ilkim çalışmalarında aktif rol alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı temsilen Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ezgi Acer ve Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik ile birim personelleri, Mis Gibi Bodrum ile Bodrum Tema Vakfı Ekibi, Atatürk İlkokulu, Hüseyin Boyacı Anaokulu ile İlkokulu, Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu, Umurca Ömer Akın İlkokulu, Bilnet Okulları, Özel Deniz Yıldızı Anaokulu, Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 136 öğrenci, öğretmenler, basın mensupları ve atık ambalaj getiren vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, çevreyi korumak ve sürdürülebilir kılmak, temizlik adına yaşam bilincini oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Ambalaj atıklarını azaltarak çevremize ve doğamıza daha iyi bir gelecek bırakma bilincini oluşturmak istiyoruz. Burada da temel eğitim çok önemli. Çevremizi temiz tutmak için her vatandaşımızın, her bireyimizin çevreye karşı sorumlulukları var. Bu sorumlulukları da temel eğitimde, okulda, ailede ve sosyal çevrede birbirimize anlatarak örnek olmak durumundayız. Bu konularda özellikle Milli Eğitimden büyük bir destek bekliyoruz çünkü bireyin toplumla olan ilişkisinde ve çevreyle olan ilişkisinde eğitimin ne denli önemli olduğunu hepimiz biliyoruz.”

Yaşar Çelikkan konuşmasının devamında, “Eğer geleceğe, çocuklarımıza daha temiz bir çevre, daha yaşanılabilir bir doğa bırakmak istiyorsak bugünden bu sorumluluk bilincini genç çocuklarımıza, küçüklerimize aşılamamız lazım. Tavır ve davranışlarımızla onlara örnek olmak lazım.” diyerek sorumluluk bilincinin oluşmasında ebeveynlerin önemine değindi.

Açılış konuşmasından sonra çocuklar ve yetişkinler, topladıkları ambalaj atıklarıyla etkinliğe katkıda bulunurken çocuklara getirdikleri ambalaj atıkları karşılığında geri dönüştürülebilir kırtasiye malzemesi, yetişkin katılımcılara ise az su isteyen bitki olan kaz ayağı ile menekşe çiçeği dağıtıldı.

Yapılan ambalaj takası etkinliğinin ardından Doç. Dr. Çağdaş Gönen tarafından Umurca Parkı içinde yer alan Nazım Hikmet Kütüphanesi bahçesinde çocuklara sıfır atık eğitimi verilirken Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından da geri dönüşüm kutuları ve atık toplama, ayrıştırma ile ilgili belediye çalışmaları hakkında bilgiler verildi.