Bodrum'da çocuk Meclisi'nden Başkanlık Makamına ziyaret

Bodrum Kent Konseyi Çocuk Meclisi, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Bodrum Belediyesini ziyaret etti.

Çocuk meclisindeki farklı yaş gruplarından öğrenciler, Bodrum Belediye Başkan Vekili Tamer Mandalinci ile bir araya gelerek çeşitli konularda taleplerini iletti.

Bodrum Belediye Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı temsilen Başkan Vekili Tamer Mandalinci, Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş, Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, Çocuk Meclisi üyelerini ağırladı.

Yalıkavak Suzan Abdulhakim Bilgili Ortaokulu öğrencileri Evren Demir, Çınar Yıldızgör, Asya Kaş, Mirjiyan Demir, Yusuf Efe Adalı ve Mert Yıldızgör, çeşitli konularda Bodrum ile ilgili düşüncelerini ve taleplerini Başkan Vekili Tamer Mandalinci’ye iletti.

Başkan Vekili Tamer Mandalinci, çocukların kent yönetimine katılımının, görüş ve taleplerinin yerel yönetimler için çok önemli olduğunu ifade ederken öğrencilerin parklar, çevre temizliği, yol yapım çalışmaları, sokak hayvanları ve benzeri konulardaki fikirlerini dinledi.

Başkan Vekili Tamer Mandalinci, Mart 2023’te Çocuk Meclisini kurduklarını belirtirken, “Sizlerin kente daha aktif bir şekilde katılımcılığının artması, sizin de kent siyasetinde ve kent yaşamında olaylara hep doğru açıyla bakmak, durum tespiti değerlendirmesi yapıp belediyeden de siz çocuklar için gerekli imkân sağlanması yönünde taleplerinizi dinlemek için bu meclis kuruldu. Bu mecliste siz aranızda görüştüğünüz sorunları kendi akranlarınızla arkadaşlarınızla belirlediğiniz sorunları bizlere, başkanlık makamına ileteceksiniz, biz de bunların çözümü yönünde sizler için gereken bütün adımları atacağız” dedi.

Çocukların toplumsal bilinci artırmalarına vurgu yapan Mandalinci, “Parklar, bahçeler ve sosyal alanları sizler için hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ancak sizler de arkadaşlarınıza çevre konusunda gerekli hassasiyeti aşılayacaksınız. Hep beraber temiz toplum, temiz çevre bilinciyle yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Mandalinci, tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları Gününü kutlayarak dünyada barışın bir an önce sağlanması ve çocukların barış içinde yaşaması temennisinde bulundu.

Toplantının ardından öğrencilere, belediye tarafından özel olarak hazırlanan hediyeler takdim edildi.