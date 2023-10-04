Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde kapsamlı temizlik faaliyeti

Bodrum Belediyesi, mahalle mahalle uyguladığı geniş kapsamlı temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sürdürülebilir bir çevre ve temizlik politikasını desteklemek amacıyla, rutin temizlik çalışmaları dışında, geniş kapsamlı mahalle temizliklerine devam ediyor. Bu kapsamda 3 Ekim tarihinde Gümbet Mahalle’sinde sokak ve caddeler, sahiller ve mesire alanları ile yol kenarlarında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Osman Nuri Bilgin Caddesi, Dayılar Sokak, Mistir Hadi Sokak, Büyük İskender Caddesi ve Adnan Menderes Caddesi’nde temizlik çalışmaları yapılırken çalışmalara toplamda 27 personel katıldı. Ekiplere destek olmak amacıyla 2 adet Arazöz, 2 adet Süpürge, 1 adet Ahtapot, 1 adet Kamyonet, 1 adet Kepçe, 1 adet Kamyon ve yol güvenliğinin sağlanması için acil müdahale aracı hazır bulundu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bodrum'un güzelliklerini korumak ve yaşatmak için temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Gümbet Mahallesi, ilçemizin önemli bir parçasıdır ve bu nedenle bu mahallenin temizlik ve çevre düzenlemesi bizim için büyük bir önceliktir" dedi.Gümbet Mahallesi'nde gerçekleştirilen bu kapsamlı temizlik faaliyeti, Bodrum Belediyesi'nin çevreye duyarlılık ve toplumun yaşam kalitesini artırma vizyonunun bir yansıması olarak diğer mahallelerde de devam edecek.

Bodrum Belediyesi’nin Temizlik ve çevre koruma çalışmaları, Bodrum'un gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir şehir olma yolundaki taahhüdünün bir parçasıdır.