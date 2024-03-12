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Bozbey Orhaneli’den seslendi: ''Kazanıyoruz''

Bozbey Orhaneli’den seslendi: ''Kazanıyoruz''
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, kentin her ilçesinden vatandaşların kendisine büyük bir teveccüh gösterdiğini vurgulayarak, “Onların gitmeye çekindiği çarşı ve pazarda, esnaf ile birlikte vatandaşlarımız bizleri büyük bir ilgiyle kucaklıyor. Buradan belirtiyorum; kazanıyoruz. Hiç merak etmeyin. 1 Nisan’da hep birlikte gülümsüyoruz.” dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerine doğru geri sayım sürerken Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’den, taraftarlarını heyecanlandıracak bir açıklama geldi. Orhaneli’den Bursa’ya seslenen Bozbey, “kazanıyoruz” dedi. 

CHP Orhaneli Seçim Ofisi açılışının ardından çarşı-pazar esnafıyla bir araya gelen ve 
Orhaneli halkı tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Bozbey, burada yaptığı konuşmasında herkese gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ederek, “Kıymetli Orhanelili hemşehrilerim, sabredin, hep birlikte gülümseyeceğimiz güzel günlere sadece 19 gün kaldı. Bursa’da sıkmadık el bırakmadık. Sizler dahil olmak üzere kentimizin her ilçesinde tarafımıza büyük teveccüh gördük. Onların çekindikleri için gidemediği çarşı ve pazarda, hemşehrilerimiz ve esnafımızdan aldığımız geri dönüşlerle birlikte gözlemlerimiz ve araştırmalarımıza dayanarak söylüyorum; haberiniz olsun, kazanıyoruz. Hiç merak etmeyin. 1 Nisan’da hep birlikte gülümsüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, kentin her ilçesinden vatandaşların kendisine büyük bir teveccüh gösterdiğini vurgulayarak, “Onların gitmeye çekindiği çarşı ve pazarda, esnaf ile birlikte vatandaşlarımız bizleri büyük bir ilgiyle kucaklıyor. Buradan belirtiyorum; kazanıyoruz. Hiç merak etmeyin. 1 Nisan’da hep birlikte gülümsüyoruz.” dedi.

Etiketler bursa Bursa Büyükşehir Belediyesi mustafa bozbey
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