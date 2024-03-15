Bozbey’den özel sektör öğretmenlerine müjde

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, özel sektörde görev yapan öğretmenlerin de indirimli ulaşım kartından yararlanacağını belirterek, Bursa’ya yeni bir öğretmenevi yapımı için de 1 Nisan’dan sonra girişimlere başlayacaklarını ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında yapmış olduğu ziyaretlerine sendikalarla devam etti. Eğitim-iş Sendikası’nda Başkan Yeliz Toy ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Bozbey, 1 Nisan’dan sonra özel sektörde görev yapan eğitimcilerin de toplu taşımada indirimli karttan faydalanmaları için yeni düzenlemeyi hayata geçireceklerini söyledi.

“Yeni Öğretmenevi için girişimlere başlayacağız”

Toplum nezdinde öğretmenlere gösterilen saygıyı artırmak ve eğitimli nesiller oluşturmak için kendilerine düşen görevi yerine getireceklerinin altını çizen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, öğretmenevi yapımı için de “Bursamızda sosyal alanlarıyla eğitimin tartışılabileceği öğretmenlerimizin ihtiyaçlarının karşılanabileceği yeni bir yerin yapımına ihtiyacımız var. Bakanlıkla görüşmelerimizi hızlandırıp üzerimize düşeni yerine getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

“Katılımcı yapımızda sendikalar da olacak”

Eğitim-iş Sendikası’nın ardından Birleşik Metal-İş Sendikası’na giden ve burada Başkan Gökhan Aydın ve şube yönetimiyle buluşan Bozbey, emekçilerin yerel seçimlere ilişkin taleplerini ve beklentilerini dinleyerek, “Emekçinin her daim yanında olan bir anlayışın izinden giden biri olarak göreve geldikten sonra içlerinde sendikaların da olduğu katılımcı bi anlayışla kentimizin ve sizlerin sorunlarını çözmek için yönetimde hep birlikte söz sahibi olacağız.” dedi.