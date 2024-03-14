CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu’ya FSM’li ve Giresunlu komşularından yoğun ilgi

Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde komşularını ziyaret ettikten sonra Koru Park’ta organize edilen iftar programında Sarıyer’deki Giresunlu komşularıyla buluştu.

Seçim çalışmalarına erken saatlerde başlayan Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki komşuları ve esnaflarıyla buluştuktan sonra Koru Park’ta organize edilen Sarıyer Giresunlular Derneği iftar programına katıldı.

Fatih Sultan Mehmet Seçim İrtibat Ofisi’ni ziyaret eden Aksu, burada kendisini karşılayan partililerle bir süre sohbet ettikten sonra esnaf ve komşularını ziyaret ederek, görüş, öneri ve fikirlerini dinledi. Fatih Sultan Mehmet Mahalle Temsilcisi Şahan Öğün, CHP İstanbul il Başkan Yardımcısı Ümit Koral, Mahalle Muhtarı Osman Karaçam ve çok sayıda partilinin bulunduğu mahalle ziyaretinde vatandaşların Aksu’ya ilgisi yoğun oldu. Aksu, kendisini sıcak karşılayan ve sıklıkla desteklerini ifade eden Fatih Sultan Mehmet Mahallesi komşularına teşekkür etti.

Giresunlular yek vücut Aksu’yu karşıladı

Koru Park’ta düzenlenen iftar programına Aksu’nun yanında eşi Yüksek Mimar Demet Aksu, CHP Ankara Milletvekili Bingöl Tekin, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, meclis üyeleri Sarıyer Giresunlular Derneği Başkanı Ali Alim, Giresun Dereli Meşeliyatak Köyü Derneği Başkanı Güvenç Bekar, Ayaztepe Gençlik Derneği Başkanı Hikmet Göksu, Kemaliye Köyü Derneği Başkanı Halil Topal, Sarıyerliler Derneği Başkanı Hayati Kaptanoğlu, Köprübaşı Beldesi Derneği Başkanı Yaşar Tomak, Ayazağa Mahallesi Muhtarı Mustafa Karaman, Bahçeköy Mahallesi Muhtarı Erdoğan Kavraz ile çok sayıda dernek üyeleri katıldı.

‘Sarıyer’imizi birlikte yöneteceğiz’

İftar programına katılanlara yönelik söz alan CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, Sarıyerli komşularımın ihtiyaçlarını biliyorum. Sarıyerli komşularım bizden hizmet bekliyor. Komşularımız zor yaşam koşullarını değiştirmemizi istiyor. Sarıyer bizden mülkiyet problemini ehil ve güvenilir ellerde çözmemizi bekliyor. Sarıyerli doğasının, yeşilinin korunmasını istiyor. Bu anlayışla hazırladığımız, yeşil, sanat, tarih, spor, eğitim ve teknoloji odaklı projelerimizi hayata geçirmemize sayılı günler kaldı. Katılımcı, şeffaf ve denetlenebilir yönetim anlayışımızla STK’larımızı, derneklerimizi önemli paydaşlarımız olarak kabul ettik. Sarıyer’imizi hep beraber yöneteceğiz’ dedi.