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  4. 17 Nisan 2019 21:09

CHP'li başkanın ilk icraatı Türkiye Cumhuriyeti'nin geri dönüşü oldu

Bolu'da 31 Mart yerel seçimlerinde koltuğu AK Parti'den alan CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi'nin tabelasından kaldırılan Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan "T.C." ibaresini yeniden ekletti.

CHP'li başkanın ilk icraatı Türkiye Cumhuriyeti'nin geri dönüşü oldu
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Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın talimatıyla Bolu Belediyesi tabelasına Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan 'T.C.' ibaresi eklendi.

Bolu Belediye Meclisi'nin Nisan ayı 2'nci birleşimi toplantısında Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan tarafından Bolu Belediyesi tabelasına 'T.C.' ibaresi eklenmesi kararı alındı.

DHA'nın haberine göre, Kararın ardından Tanju Özcan belediye binasında bulunan tabelaya 'T.C.' ibaresi eklenmesi yönünde talimat verdi.

Türk Bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerinin asılı olduğu hizmet binasında, Bolu Belediyesi tabelasına Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan 'T.C.' ibaresi eklendi.
 

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