Çocuklar nerede, Mersin Büyükşehir orada

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kırsalda bulunan yerleşim yerlerine renk kattığı “Köy Bizim Şenlik Bizim” programları tüm hızıyla sürüyor. Yaz ayları boyunca özellikle yüksek rakımlı bölgelerde bulunan mahallelerde gerçekleşen şenlik programı, bu kez Tarsus’un ova da yer alan mahallelerinden Günyurdu’nun Atgirmez mevkiinde düzenlendi.

Genelde tarım işçisi olarak çalışan ailelerin oluşturduğu yerleşim yeri olan Atgirmez’de gerçekleşen “Köy Bizim Şenlik Bizim” programı, renkli görüntülere sahne oldu.

Muhtarlık binası yanında yer alan pazar yerinde yapılan şenliğe, onlarca çocuk ve ailesi katılım gösterdi.

Oyunlara büyükler de iştirak etti

Gezi otobüsü turu ve kortej yürüyüşüyle başlayan, dans atölyesinden çömlek atölyesine, sosis balon şovdan geleneksel oyunlara, orta oyunundan Hacivat-Karagöz gösterimine, resim atölyesinden yüz boyamaya kadar birçok aktivitenin ardı ardına gerçekleştiği programda, çocuklara ikramlıklar ve hediyeler de dağıtıldı. “Her Köy Bizim Köyümüzdür” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, geleneksel oyunlara çocukların yanı sıra büyükler de iştirak etti.

“Her şeye destek verdiler”

Büyükşehir Belediyesi’nin Atgirmez’e açtığı Kadın ve Çocuk Atölyesi’nin imkanlarından, kendisinin ve çocuğunun faydalandığını, şenlikten de mutlu olduklarını ifade edem Yıldız Erin, “Vahap Seçer’e çok teşekkür ederiz. Çocuklara her daim yardım ediyor, yardımlar getiriyorlar, çocuklara okuma-yazma öğretiyorlar, kurs veriyorlar. Bize şimdiye kadar, okuma-yazmayı öğrettiler. Her şeye destek verdiler. Etkinliği çok güzel bulduk, çok teşekkür ederiz herkese” dedi.

“Çocuklarımız sevindi, biz de mutlu olduk”

Başkan Vahap Seçer’in hizmetlerinden memnun olduğunu belirten Sabriye Erin ise “Vahap Seçer’den çok memnunuz. Mesela bize atölyeyi açtı, biz kadınlara okuma yazma öğrettiler. Bir gezi olduğu zaman, çocuklarımı alıp gidiyorum. Ayrıca bu yollar biraz düzene girdi, çok mutlu olduk. Etkinlik de güzel. Çocukların bu akşamki sevincinden mutluyuz” diye konuştu.