Dini temsilciler CHP Şişli adayı Şahan'ın iftarında buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, farklı inanç grupları ile din temsilcilerini iftar sofrasında buluşturdu.

Derviş Eroğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeğine, CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, Ermeni Protestan Cemaati Ruhani Önderi Verabadveli Kirkor Ağabaloğlu, Ermeni Patrikhane Yetkilisi Peder Goryun Fenerciyan, Türkiye Süryani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Korepiskopos Orhan Çanlı, Ermeni Patrikhane Yetkilisi Peder Goryun Fenerciyan, Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Boğos Levon Zekiyan, Rum Patrikhanesi Yetkilisi Peder Paisios Kokinaki, Latin Katolik Patrikhanesi Pederi Juliam Pişta, Anadolu Alevi Canlar Federasyonu Başkanı Zeynel Şahan, ilçedeki bazı camilerin imamları katıldı. Eski Bakanlardan Mustafa Kul, Şişli Belediye meclis üyesi adayları ve bazı mahalle muhtarları ve vatandaşlar da iftar programında hazır bulundu.



İftar programında konuşan CHP adayı Resul Emrah Şahan, birlik, beraberlik ve kardeşliğe vurgu yaparak, “Bugün Şişli’ye yakışan çok özel bir gün. Şişli’nin fotoğrafı budur aslında.” diye konuştu.



Bu özel günlerin bütün dinlerin ortak amacını gösterdiğini aktaran Şahan, “Bütün dinlerin ortak amacı; barış, adalet, demokrasi. Hepimiz yüzyıllardır aynı sofralarda, aynı yemeklere kaşık çalıyoruz. Aynı sokaklarda, caddelerde, şehirlerde aynı yemekleri yiyor, acımızı, sevincimizi, kederimizi paylaşıyoruz. Yaşadığımız hayatın dini, dili, ırkı yok. Nefsimizi terbiye etmeye çalıştığımız bu ayların birliğimiz, beraberliğimiz ve geleceğimiz için çok büyük önemi var.” ifadelerini kullandı.

“Bu ülkenin ötekileştirmeye değil, birlik, beraberlik, kardeşliğe ihtiyacı var”

Şahan, “Her şeye inat kardeşliğimizi sofralarımızın bereketi, barışı çok önemli. Her şeye inat kol kola, yan yana durmalıyız. Şişli bunun için önemli bir yer. Önümüzdeki dönem Şişli’de bu anlayışta, bu yaklaşımda 270 bin Şişliliye yaklaşacağız. Bu ülkenin ötekileştirmeye değil, tam da bu sofralardaki gibi birlik, beraberlik, kardeşliğe ihtiyacı var. Hepinize çok teşekkür ederim.” dedi.

“Bir olmak, birlik olmak önemlidir”

Ermeni Protestan Cemaati Ruhani Önderi Verabadveli Kirkor Ağabaloğlu da orucun iki anlamı olduğuna değinerek, “Bir, soframızı, varımızı olmayanlarla paylaşmak. Oruç sofrasının öğrettiği ikinci şey ise ruhsal anlamıdır. Ruhsal anlamı ikinci plana atarsak akşama kadar aç kalmanın bir anlamı yoktur. Düşkün olanlara elimizi uzatıp onları sevindirmeliyiz. Darda olanları esenliğe eriştirmeliyiz. Acıkmış olanları doyurmalıyız. Bir olmak, birlik olmak önemlidir. Birliğin olduğu yerde birlik olur. Rab soframızı daim etsin.” şeklinde konuştu.



Türkiye Süryani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Korepiskopos Orhan Çanlı ise Bu mübarek Ramazan ayının manevi yolculuğu, Hristiyan dostları da kucaklayan büyük öneminin bilinci içerisinde huzur, sevinç, manevi armağan getirmesi için şahsım ve Süryani Katolik toplumuz adına en güzel dileklerimizi sunuyoruz.



Ermeni Patrikhane Yetkilisi Peder Goryun Fenerciyan da sofraların bereketli olmasını temenni ederek, “Ülkemizin, dünyamızın huzur ve refah içerisinde olması için tutulan oruçların Rab tarafından kabulünü diliyorum.” dedi.



İftar programı yapılan duanın ardından sona erdi.