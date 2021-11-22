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Dünyanın en büyük Yorkshire yarışması Edremit'te yapıldı

Dünyanın en büyük Yorkshire yarışması Edremit'te yapıldı

Edremit Belediyesi ve Edremit Canary Clup ortaklığıyla dünyanın en büyük Yorkshire ırkına ait güzellik yarışması Edremit’te düzenlendi.

Pandemi nedeniyle 1 yıl ara verilen geleneksel Yorkshire ırkı güzellik yarışmasının bu yıl 5’incisi düzenlendi.

Ulusal çapta yapılan yarışmaya 1200 yorkshire ırkı kuş katıldı. Yorkshire ırkının standartlarına göre en güzel kuşlar belirlendi. 18 kategoride her dalın en iyi 7’si dereceye girdi. Daha sonra 1’inci ve 2’inci olan kuşlar arasında bir yarışma yapılarak en iyi 7 kuş seçildi.

 Edremit Belediyesi’nin desteklediği yarışmada Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyon Başkanı Oğuz Özkaya’ya katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Edremit Yorkshire Canary Club’e desteklerinden dolayı Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’a Tamer Acar ve Mehmet Ali Gürefeoğlu plaket takdim etti.

Etiketler Edremit Belediyesi
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