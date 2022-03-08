Edremit Belediyesi Başkanı Arslan, kadınlar gününü kutladı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü ilçedeki sivil toplum örgütleri ile birlikte kutladı.

Edremit Belediye başkanı Selman Hasan Arslan, eşi Oya Arslan ile birlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile Edremit İşitme Engelliler Derneği ile Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği tarafından düzenlenen etkinliklere katıldı. Çiçek dağıtarak kadınların gününü kutladı. Edremitli kadınlar başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan başkan Arslan, “Emeğiyle, gücüyle, mücadelesiyle ve sonsuz sevgisiyle dünyayı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.