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Edremit'te Başkan Arslan, vatandaşlarla Kadir Gecesi'nde iftar sofrasında buluştu

Edremit'te Başkan Arslan, vatandaşlarla Kadir Gecesi'nde iftar sofrasında buluştu

Edremit Belediyesi Tuzcumurat Mahallesi’nde Kadir Gecesi’nde binlerce kişilik iftar yemeği düzenledi. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da iftara katılarak tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

Edremit Belediyesi’nin düzenlediği iftar yemeğine binlerce kişi katıldı. Tuzcumurat Mahallesi kapalı pazaryeri alanında düzenlenen iftara Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve eşi Oya Arslan, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri de katıldı.

 Dayanışmayı ve kardeşliği güçlendiren özel bir gün olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Kadir gecesinde kurduğumuz sofralarımıza gelip burada bizimle olan herkese teşekkür ediyorum. Ramazan ayının maneviyatı ve Kadir Gecesi’nin güzelliğinin pekiştirdiği bu özel günde tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını diliyorum.” dedi. 

 

Etiketler Edremit Belediyesi
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